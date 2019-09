LIVE Varese-Sassari | Serie A basket in DIRETTA | parità dopo 10′ di battaglia totale

Fonte : oasport

(Di giovedì 26 settembre 2019) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA15-15 Mclean fa 1/2 alla lunetta, il primo quarto finisce in. La partita frizzante e le squadre si sono perfettamente annullate. 15-14 Peak regala ail vantaggio a 30″ dalla sirena. Interrotto un digiuno di 3′. Il ritmo ora è notevolmente rallentato, qualche errore da una parte e dall’altra e punteggio fermo. 13-14 Bilan è alto 212 cm ma potrebbe tranquillamente fare il ballerino per la delicatezza dei suoi piedi. 13-12 NATALI! Il varesino risponde a Vitali e riporta avanti i suoi. 10-12 TRIPLAAA DI VITALI!! La guardia non ci pensa due volte e riporta avanti i suoi. 10-9 Simmons, ma soprattutto Tambone, sfoderano magie per. 5-9 Spissu disegna pallacanestro, Evans conclude e +4 per. 4-7 Pierre ha capito quali sono i tiri che piacciono al suo coach e non ha paura di prendersi la tripla. 4-4 ...

zazoomnews : LIVE Varese-Sassari Serie A basket in DIRETTA: trasferta insidiosa per i sardi - #Varese-Sassari #Serie #basket - Pianeta_Basket : LIVE Lega A - Pallacanestro Varese vs Banco di Sardegna Sassari - Achabspa : Perché dovresti prendere in considerazione le soluzioni @Datto? Te lo spiega Giorgio Micali, Chief of Technology… -