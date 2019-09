La patch 10 40 di Fortnite introduce il matchmaking basato sulle abilità | la playlist

Fortnite si aggiorna con la patch 10.31 - le zone fenditure saranno escluse dalla fase finale della tempesta : Fortnite con i recenti aggiornamenti ha introdotto l'interessante meccanica della zona fenditura, aree che aggiungono un elemento di imprevedibilità e varietà al gameplay del gioco, dando quel pizzico in più per cambiare le carte in tavola dopo due anni di successo da quando il gioco è uscito conquistando il mercato.Come possiamo vedere, dunque, accovacciandoci a Palme Acquatiche ci trasformeremo in un oggetto random, mentre a Boschetto Bisunto ...

Fortnite : nuova modalità a tempo limitato - zona fenditura e molto altro con la patch 10.30 : Come segnalatovi stamattina, i server di Fortnite sono andati offline per consentire agli sviluppatori di pubblicare la nuova patch 10.30 che porta con sé una serie di nuovi contenuti tutti dedicati al Battle Royale di Epic Games.Per quanto riguarda la modalità Battaglia Reale ora è presente due nuove zone di fenditura: una è Palme Acquatiche, mentre l'altra è Boschetto Bisunto. Inoltre è ora disponibile un nuovo evento a tempo limitato, Knock ...

Fortnite : la nuova patch 10.10 trasforma Grandi Magazzini in Corso Commercio - introdotti aggiornamenti per B.R.U.T.O. : Come vi avevamo anticipato questa mattina, Epic Games aveva annunciato un periodo di manutenzione per il suo popolare Fortnite in vista della nuova patch 10.10.Ora, grazie alle note della patch presenti sul sito ufficiale del gioco, possiamo scoprire le principali novità introdotte con l'aggiornamento.Innanzitutto, Corso Commercio: "una nuova Zona fenditura ha riportato i Grandi Megazzini ai tempi di Corso Commercio, e i prezzi sono precipitati. ...

La patch 10.10 di Fortnite arriverà oggi - server offline questa mattina : Epic Games ha ritardato di un giorno la pubblicazione della nuova patch 10.10 del suo popolare Fortnite.L'aggiornamento, infatti, era previsto nella giornata di ieri, tuttavia gli sviluppatori hanno deciso di lanciarlo oggi, 14 agosto, a causa di alcuni problemi tecnici non specificati.Quindi, a partire dalle ore 10 di questa mattina, i server saranno offline per la solita manutenzione che precede la pubblicazione di una nuova patch. Sarà ...

I server di Fortnite offline questa mattina per l'arrivo della patch 10.10 : Tempo di aggiornamenti per il popolare Fortnite di Epic Games che nella giornata di oggi riceverà la nuova patch 10.10.Come comunicato dall'account ufficiale di Fortnite, in vista del nuovo update, il server saranno offline questa mattina a partire dalle ore 10 italiane.Il tweet di Epic, però, non svela quali saranno le novità dell'aggiornamento. Sembra che Grandi Magazzini si trasformerà in una nuova città grazie ai viaggi nel tempo della ...

FORTNITE SEASON 10 : NUOVA patch GIOCO EPIC GAMES/ Tutte le novità : i viaggi nel tempo : EPIC GAMES, server offline per l'aggiornamento: ecco FORTNITE Stagione 10, molte le novità introdotte ed i bug risolti. Le ultime notizie

La Stagione X di Fortnite è qui : i dettagli della patch 10.00 tra B.R.U.T.O. - Zone di Fenditura e molto altro : Dopo l'annuncio riguardante i server offline eccoci finalmente di fronte alla tanto attesa patch 10.00 che introduce le primissime novità della Stagione X di Fortnite.Qui di seguito potete trovare le novità principali di Battaglia Reale mentre per tutti gli altri dettagli potete dare un'occhiata al sito ufficiale.Pass battaglia Stagione XLeggi altro...