È morto a 24 anni Jack Hatton | atleta della squadra di judo statunitense per le Olimpiadi

morto Chirac - aveva 86 anni. Fu presidente francese dal '95 al 2007 e sindaco di Parigi : È Morto Jacques Chirac, l'ex presidente della Repubblica francese. Lo hanno detto fonti della famiglia. Chirac aveva 86 anni ed è stato presidente della Repubblica dal...

Jacques Chirac morto a 86 anni : ex presidente francese e tra i padri dell'euro : È morto, a 86 anni, l’ex presidente della Repubblica francese, Jacques Chirac. Lo notizia della scomparsa è stata data dalla famiglia oggi, giovedì 26 settembre. "Il presidente Jacques Chirac si è spento questa mattina nel cerchio della sua famiglia, pacificamente", ha rivelato Salat-Baroux, marito

morto Chirac - aveva 86 anni. Fu presidente francese dal '95 al 2007 e sindaco di Parigi : È Morto Jacques Chirac, l'ex presidente della Repubblica francese. Lo hanno detto fonti della famiglia. Chirac aveva 86 anni ed è stato presidente della Repubblica dal...

Jacques Chirac morto - addio all’ex presidente della Repubblica francese : aveva 86 anni : E’ morto l’ex presidente della Repubblica francese, Jacques Chirac, lo hanno detto fonti della famiglia. presidente della Repubblica dal 1995 al 2007, Chirac aveva 86 anni. Si era ritirato da diversi anni dalla politica e della vita pubblica. Viveva con la moglie Bernadette nella sua casa a Parigi. Nel 2005 fu vittima di un ictus e prima di lasciare l’Eliseo fu costretto a diversi ricoveri in ospedale. Negli ultimi tempi era apparso pochissimo ...

È morto Jacques Chirac. L'ex presidente francese aveva 86 anni : È morto l’ex presidente della Repubblica francese, Jacques Chirac, lo hanno detto fonti della famiglia. Chirac aveva 86 anni. Chirac si era ritirato da diversi anni dalla politica e della vita pubblica. Viveva con la moglie Bernadette nella sua casa a Parigi. Nel 2005 fu vittima di un ictus e prima di lasciare l’Eliseo fu costretto a diversi ricoveri in ospedale. Negli ultimi tempi era apparso pochissimo in pubblico

Addio a Jacques Chirac : l’ex presidente francese morto a 86 anni : A dare l’annuncio, fonti della famiglia. Aveva 86 anni. Vittima di un ictus nel 2005, prima di lasciare l’Eliseo fu costretto a diversi ricoveri in ospedale

morto Jacques Chirac - ex presidente della Francia : aveva 86 anni : È Morto l'ex presidente della Repubblica francese, Jacques Chirac, lo hanno detto fonti della famiglia. presidente della Repubblica dal 1995 al 2007, Chirac aveva 86 anni. Si era...

Forte scossa di terremoto in Indonesia : almeno un morto e diversi danni : Un terremoto magnitudo 6.5 si è verificato nella zona delle isole Molucche, in Indonesia, alle 01:46:45 ora italiana (08:46:45 ora locale), ad una profondità di 20 km. Al momento il bilancio del sisma è di almeno un morto e diversi danni: nella capitale provinciale di Ambon, parti dell’edificio di un’università islamica sono crollate, uccidendo un insegnante. Un ospedale della città è stato danneggiato e i pazienti sono stati ...

La mamma di Francesco - morto a 7 anni per otite curata con la camomilla : “Ho il cuore spento” : Mariastella Olivieri, mamma di Francesco Bonifazi, il bimbo di 7 anni di Cagli morto per una otite curata con camomilla invece dell'antibiotico, al Resto del Carlino: "La mia vita è segnata per sempre, il mio cuore è spento. Ad ogni risveglio al mattino ripercorro quei giorni che ci hanno portato via mio figlio". Al via il processo per il medico omeopata.Continua a leggere

Padova - bodybuilder morto a 23 anni - l'allenatore : 'Prendeva cose che fanno male al cuore' : Il Mattino di Padova ha recentemente riportato alcune parole rilasciate da Matteo Martinez, l'allenatore di Daniele Pozzi, il bodybuilder 23enne trovato esanime in un b&b di Padova, dopo una gara. Martinez ha riferito che l'atleta probabilmente ci andava pesante, ovvero che prendeva cose che possono danneggiare il cuore. "Girava voce che ci andasse pesante", ha confessato l'ex allenatore di Daniele, senza giri di parole. Pozzi non era ...

E' morto Giovanni Mazzacurati - l'uomo delle tangenti del Mose : Si è spento in California, a 87 anni. Fu presidente del Consorzio Venezia Nuova. Diventò il principale accusatore, ma una malattia lo ha tenuto lontano dal processo

morto in California Giovanni Mazzacurati - il “re del Mose” di Venezia : Giovanni Mazzacurati, 87 anni, è Morto nella sua villa di San Diego, in California. E' stato a lungo presidente del Consorzio Venezia Nuova oltre che protagonista di un'inchiesta giudiziaria sul versamento di tangenti per più di cento milioni di euro per i lavori del Mose a Venezia. Da anni era malato.Continua a leggere

Vittoria - muratore di 42 anni morto per un malore durante il lavoro : Un 42enne vittoriese è morto oggi pomeriggio a Vittoria mentre stava eseguendo dei lavori di ristrutturazione in una casa di Via Como

L'allenatore del bodybuilder morto a 23 anni : "Prendeva cose che fanno male al cuore" : “Girava voce che” Daniele Pozzi, culturista di 23 anni trovato morto in un b&b di Padova, “ci andasse pesante”. A parlare è Matteo Martinez, l’allenatore del bodybuilder originario di Varese. “Prendeva cose che possono fare male al cuore”. A riportare le parole di Martinez è Il Mattino di Padova:“Io avevo iniziato ad allenarlo solo quattro settimane fa ma girava voce che ci ...