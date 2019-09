Di Maio insiste sul vincolo di mandato per i parlamentari

Umbria : manca ancora accordo M5S-Pd - Di Maio insiste su Proietti - Pd cerca alternativa : Roma, 20 set. (AdnKronos) – A una settimana dal termine ultimo per presentare le liste in Umbria, manca ancora un accordo tra Pd e M5S sul candidato governatore, il nome che incarni quel ‘patto civico’ lanciato da Luigi Di Maio e sul quale i due neo alleati di governo stanno tentando di trovare una difficile intesa. Dopo l’ok della base M5S sulla piattaforma Rousseau, i vertici del Movimento tirano dritto sul nome della ...

Governo - Di Maio insiste per restare - domani voto su Rousseau su accordo M5s-Pd : Luigi Di Maio, Ministro del Lavoro, è sempre più solo. Il leader del Movimento Cinque Stelle non vuole perdere il suo ruolo da Vicepresidente del Consiglio, ma sembra non riuscire a trovare appoggio neppure tra i pentastellati. Persino Beppe Grillo lo ha ammonito dicendosi stanco per il continuo "tira e molla di posti e di punti", Oggi potrebbe svolgersi un nuovo incontro, tra Conte, Zingaretti e Di Maio per sciogliere la questione ...

Governo - Di Maio ai 5S : «Dipende tutto da Rousseau». E insiste sul vicepremier : Luigi Di Maio ha riunito lo stato maggiore M5S a palazzo Chigi per fare il punto della situazione politica. Si tratta di una riunione allargata, alla quale hanno preso parte la componente...

Governo - il nodo vicepremier M5s : Di Maio insiste - ma il Movimento non è compatto. La decisione spetterà a Conte : “Pensino alle soluzioni, non solo a colpire me”. Luigi Di Maio non cede: se il nuovo Governo deve nascere, non basta che ci sia Giuseppe Conte come premier, è la sua richiesta, ma proprio lui deve essere il vice. Sono ore di trattative e contatti frenetici tra Pd e M5s: i democratici hanno dato il via libera al nome scelto dal Movimento per guidare l’esecutivo della discontinuità. In cambio però, chiedono garanzie sulla nuova ...

Di Maio insiste : tagliare parlamentari : 3.00 Il futuro governo con i dem passa per il taglio dei parlamentari "una riforma storica,si deve fare". Lo dice Di Maio al Corriere ribadendo che l'intesa con Zingaretti è subordinata a questo punto Di Maio vuole evitare il voto perché "c'è il rischio che aumenti l'Iva" e "migliaia di lavoratori si ritrovino senza un'occupazione".Ripete che con la Lega è finita, ma glissa sui tre punti del Pd perché "non commento indiscrezioni". La base non ...