Prezzi benzina | diesel e gpl | prosegue la fase di calma

Fonte : meteoweb.eu

(Di mercoledì 25 settembre 2019)ladisulla rete carburanti italiana, mentre sul territorio si osservano piccole limature. Secondo l’elaborazione di Quotidiano Energia dei dati alle 8 di ieri comunicati dai gestori all’OsservaCarburanti del Mise, il prezzo medio nazionale praticato in modalità self dellaè pari a 1,597 euro litro, con i diversi marchi che vanno da 1,597 a 1,610 euro/litro (no logo 1,576). Il prezzo medio praticato delè 1,486 euro/litro con le compagnie che passano da 1,488 a 1,5 euro/litro (no logo 1,467). Quanto al servito, per la verde il prezzo medio praticato è di 1,730 euro/litro, con gli impianti che vanno da 1,692 a 1,795 euro/litro (no logo 1,624), mentre per illa media è a 1,623 euro/litro, con i punti vendita delle compagnie compresi tra 1,593 e 1,703 euro/litro (no logo 1,516). Il Gpl va da 0,592 a 0,617 euro/litro (no logo ...

FredMosby_ : @Audiophile_it @HuffPostItalia Scusa potresti riportare la fonte e l'anno in cui è stata scattata questa fotografia… - Investireoggi : Prezzi benzina 2020, aumento sul diesel? Spunta una nuova tassa sul carburante inquinante - ezio14199935 : RT @adrianocasotto: PER TUTTI QUEI COGLIONI CHE PRENDEVANO IN GIRO SALVINI PER LE ACCISE SULLA BENZINA!!!ORA ALLARGATE LE NATICHE E RIMANET… -