Foggia | picchia e rapina disabile | minaccia i testimoni e scappa Individuato grazie alle

Fonte : ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 25 settembre 2019) Ha preso a schiaffi eto unin sedia e rotelle. Non solo: ha ancheto idi ritorsioni, nel caso l’avessero denunciato. Ecco i motivi che hanno spinto gli agenti della Polizia di San Severo – nelno – a eseguire una ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti di un 33enne pregiudicato del posto,ai filmati delle telecamere di sicurezza presenti nelle vicinanze al luogo dove è avvenuta la. L’episodio risale al luglio scorso. Secondo quanto ricostruito dai poliziotti, l’uomo ha prima ha aggredito la vittima e poi ha preteso il suo cellulare e il denaro. Alcuni passanti sono intervenuti in difesa della persona in carrozzina, ma l’aggressore è comunque riuscito a recuperare pochi spiccioli e are, solo dopo averto i presenti. L'articolo...

