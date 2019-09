De Laurentiis | «Le istituzioni vogliono che i giovani restino ignoranti | li temono»

Fonte : ilnapolista

(Di mercoledì 25 settembre 2019) Il presidente del Napoli Aurelio Dee la moglie Jacqueline hanno visitatola mostra di Andy Warhol nella basilica di Pietrasanta a Napoli. L’esposizione della pop art si inserisce n un evento che si inserisce nell’ambito di un ampio progetto per la raccolta di fondi da utilizzare nella ricerca e la prevenzione contro il cancro. Al termine della visita il presidente si è intrattenuto per sottolineare l’abilità degli statunitensi nell’esportare le loro tradizioni, a differenza di noi italiani “Non siamo capaci di esportare la nostra cultura, nasciamo poveri. Lehanno paura deie cercano di renderli piùpossibile. Perchéla loro concorrenza”. De, come riporta Sì comunicazione, si è poi improvvisato giornalista per promuovere la campagna di prevenzione del tumore per le donne che la ...

Sergioelm : RT @napolista: #DeLaurentiis: «Le istituzioni vogliono che i giovani restino ignoranti, li temono» (VIDEO) Il presidente in visita all mos… - napolista : #DeLaurentiis: «Le istituzioni vogliono che i giovani restino ignoranti, li temono» (VIDEO) Il presidente in visit… - SiamoPartenopei : De Laurentiis alla mostra di Andy Warhol: 'Le nostre istituzioni vogliono giovani ignoranti, li temono. In America… -