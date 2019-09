Tra rimpatri e abbandonati a terra Apocalisse Thomas Cook | la mappa

Migranti - Conte : “NosTra politica molto rigorosa - non arretreremo di un millimetro. Lavoriamo a meccanismo di rimpatri efficace” : Sui Migranti “non accetteremo alcun meccanismo che possa risultare incentivante per nuovi arrivi, la nostra politica è molto rigorosa e non arretreremo di un millimetro, l’Italia deve decidere che arriva nel suo territorio”, nel rispetto delle convenzioni, ma “uno Stato sovrano deve contrastare l’immigrazione clandestina”. Lo ha detto il premier Giuseppe Conte da New York. “Stiamo lavorando ad un più efficace ...

C’è stata una rivolta Tra i migranti detenuti nel Centro di permanenza per i rimpatri di Ponte Galeria - a Roma : Oggi pomeriggio c’è stata una rivolta tra i migranti detenuti nel Centro di permanenza per i rimpatri (CPR) di Ponte Galeria a Roma. Secondo quanto riportano le agenzie, un gruppo di cittadini nigeriani avrebbe dato fuoco a un cumulo di

Egitto - due Transessuali italiane Trattenute dalla polizia all’aeroporto di Sharm : “Foto sul documento non reale - saranno rimpatriate” : Due transessuali italiane sono state bloccate e trattenute all’aeroporto di Sharm El Sheik il 23 agosto. Erano in vacanza con due amici e, appena atterrate, sono state trattenute dalla polizia aeroportuale. Si tratta di Cosimo Loredana Corallo, 43 anni, e Michele Mikaela Sannicandro, di 45 anni, entrambe originarie di Bitonto, in provincia di Bari. Il fermo provvisorio, in attesa del rimpatrio in Italia previsto nel pomeriggio del 24 ...

Italia - meno delitti ma più morti sulle sTrade. Calano gli sbarchi ma diminuiscono anche i rimpatri : Il dossier di ferragosto del Viminale fa il quadro della sicurezza in Italia. L'80 per cento degli omicidi nella sfera affettiva o familiare