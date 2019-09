Pokémon GO | a Saronno un giocatore è stato scambiato per un ladro

Fonte : eurogamer

(Di martedì 24 settembre 2019) Piccolo incidente per undiGO. Pochi giorni fa aun ragazzo si è aggirato di sera lungo alcune strade della città fotografando ed immagazzinando dati di alcune abitazioni con fare soddisfatto. Spaventati, gli abitanti del quartiere hanno chiamato i Carabinieri, pensando si trattasse o di un guardone, o nella peggiore delle ipotesi, unvenuto a fare una serie di sopralluoghi.Le forze dell'ordine si sono immediatamente attivate mandando una serie di pattuglie sul luogo indicato, e trovando così il giovane saronnese descritto dagli abitanti. Raggiunto, il ragazzo èfermato e lì i carabinieri hanno scoperto che in realtà era un semplicediGO.Rimasto sorpreso dalla presenza dei militari, ilha chiarito senza indugi cosa stesse facendo in quella zona.GO consente ai giocatori di fotografare i luoghi in cui sono ...

Eurogamer_it : Un giocatore di #PokémonGO è stato scambiato per un ladro. - cristianopala : beh, se nel 2019 ancora giochi a Pokemon Go neanche fosse il 2016, te lo meriti... - scuroscuroscuro : Saronno: cacciatore di Pokémon GO scambiato per un ladro -