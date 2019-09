Platinette choc dopo Italia Si | “Devo salvarmi la vita” E sulla d’Urso…

Fonte : lanostratv

(Di martedì 24 settembre 2019)Si, Mauro Coruzzi (in artel’addio: “Non voglio rischiare la vita” Ha lasciato di sasso il pubblico diSi Mauro Coruzzi, in arte, una decina di giorni fa quando, intervenendo a sorpresa come ospite sul podio di Marco Liorni, ha spiegato che dietro la sua scelta di non far parte del cast fisso della trasmissione in questa seconda edizione, si nasconde un grave problema di salute legato all’alimentazione. E del medesimo problema ha scelto di parlare nell’intervista rilasciata per il settimanale DiPiùTv, nella quale ha spiegato: Ho iniziato a faticare a camminare, ad essere schiacciato dal mio stesso peso e a trascinare un piede: perciò ho capito che perla vita dovevo fermarmi per un po’ e allontanarmi dalla televisione. Non potevo più andare avanti in quelle condizioni. “Ho capito che dovevo ...

