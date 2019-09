Monza | violenza e minacce di morte a moglie e figli | arrestato

Fonte : liberoquotidiano

(Di martedì 24 settembre 2019) Milano, 24 set. (AdnKronos) - Un cittadino marocchino, a, è statocon l'accusa di maltrattamenti in famiglia. Per oltre dieci anni l'exe i treavrebbero subito violenze fisiche e psicologiche dall'uomo. Circa un anno fa, la donna aveva deciso di denunciare l'uomo alla p

RalfHeeke : RT @SAPItalia: Ieri abbiamo partecipato alla #StraWoman a Monza, che promuove lo sport come motore di cambiamento sociale e fa correre le p… - SAPItalia : Ieri abbiamo partecipato alla #StraWoman a Monza, che promuove lo sport come motore di cambiamento sociale e fa cor… - raffamollame : Ieri eravamo presenti alla StraWoman di Monza, per correre tutte insieme verso un unico traguardo: dire NO alla vio… -