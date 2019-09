Falsi invalidi | Arisa sulla mamma indagata | «Io faccio la cantante» La reazione dei fan

Falsi invalidi - Spunta il Nome Di Una Nota Cantante! : La madre di una Nota cantante italiana è tra gli indagati nell’inchiesta della Procura di Potenza sui Falsi Invalidi. La donna infatti da anni percepisce una pensione di Invalidità ma un servizio esclusivo mandato in onda da Mattino 5 ha svelato la truffa. Ecco nei dettagli cosa è successo. Assunta Santarsiero è conosciuta per essere la madre della cantante Arisa ma adesso il suo Nome è noto anche perché compare nella lista degli indagati ...

Falsi invalidi - indagata la madre della cantante Arisa : "Alle visite in carrozzina per ingannare commissione" : La donna 62enne tra gli indagati nell'inchiesta "Il canto delle sirene" sulle percezioni indebite di pensioni di invalidità e assegni di accompagnamento ai danni dell'Inps che ha portato a 5 arresti

Arisa - la madre indagata nello scandalo dei Falsi invalidi di Potenza : fingeva di non poter camminare per avere 805 euro al mese : Tra gli indagati dell’inchiesta sui falsi invalidi di Potenza c’è anche la mamma della cantante Arisa. È lo scoop rivelato oggi da Mattino 5 e confermato dalla Procura di Potenza secondo cui Assunta Santarsiero, 62 anni, è indagata con l’accusa di truffa in concorso nei confronti dell’Inps per essersi spacciata per invalida e aver ottenuto così 24mila euro di sussidi che non le sarebbero spettati. La donna è indagata a ...

Falsi invalidi - indagata la mamma della cantante Arisa : “Faceva finta di non poter camminare” : Assunta Santarsiero, 62 anni, residente a Pignola è tra le indagate nella maxi operazione della Procura di Potenza contro i Falsi invalidi. La donna è la madre della cantante Arisa. Secondo le forze dell'ordine sarebbe riuscita a farsi riconoscere l’invalidità grazie all’aiuto di un avvocato e di un intermediario.Continua a leggere

Potenza - truffe a Inps : coinvolti “Falsi invalidi” - medici e avvocati : Un falso cieco ripreso mentre giocava a carte, una persona affetta da una grave patologia depressiva che partecipava quasi quotidianamente a rassegne canore come cantante folk e un altro falso invalido che si presentava dal medico sulla sedia a rotella ma che poi tornato a casa si "rialzava" e andava a coltivare il proprio terreno con una zappa. Sono alcuni dei casi di truffe all'Inps scoperti a Potenza nell'ambito dell'operazione ...

Il disabile zappava - il cieco giocava a carte : a Potenza maxi blitz contro i Falsi invalidi : L'inchiesta "Il Canto delle Sirene" condotta dalla Procura di Potenza ha portato questa mattina all'arresto di sei persone: tra loro un cieco giocava a carte, uno zoppo lavorava nel suo orto e un depresso faceva il cantante folk.Continua a leggere