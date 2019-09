Facebook punta sulla realtà virtuale e compra Ctrl-Labs | condividere foto con il pensiero

Fonte : Blastingnews

(Di martedì 24 settembre 2019) È arrivato un nuovo colpaccio di, che recentemente ha acquistato la startup, azienda giovane che promette di far comunicare con i dispositivi tecnologici solo con il. In poche parole si potrebbero dare ordini, ad esempio al pc, solamente con la forza del. Il primo a comunicare il colpo grosso diè stato proprio il vicepresidente del colosso fondato da Mark Zuckerberg. Andrew Bosworth, responsabile dellaaumentata e, ha dichiarato che lo scopo precipuo del progetto è creare dei braccialetti che consentono a ogni persona di "controllare i loro dispositivi, come naturale estensione di un movimento". La forza delè impegnata da tempo sul fronte della comunicazione con i dispositivi elettronici. Il suo fine è quello di consentire agli uomini di comunicare con pc e altri apparecchi mediante segnali cerebrali. Una ...

