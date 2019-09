Diritto all' oblio sul web | vale anche per i riabilitati | lo dice il Garante della privacy

Il Diritto all’oblio spetta anche a chi si è riabilitato : Chi si è riabilitato da una condanna ha diritto all’oblio ovvero può richiedere la deindicizzazione di indirizzi url che trattino notizie di cronaca giudiziaria nel caso in cui questi si dimostrino essere non aggiornate all’ultimo grado. Questo perché può rappresentare un ostacolo al reinserimento sociale di una persona. Il caso in questione ha visto il […] L'articolo Il diritto all’oblio spetta anche a chi si è ...

Garante Privacy : Diritto all'oblio sul web anche per chi si riabilita : Il caso di un imprenditore che ha chiesto a Google la rimozione delle informazioni che lo riguardavano su una vicenda giudiziaria del 2007 e sulla sentenza di condanna del 2010. Nelle pagine web però non vi era traccia della successiva riabilitazione che l'uomo aveva chiesto e...

Si fa presto a dire Diritto all’oblio : Domani la Corte di giustizia dell'Unione Europea deciderà su due casi che potrebbero complicare ulteriormente la vita ai giornali e a Google: i precedenti non sono incoraggianti

"Liberi fino all fine" - a Roma evento per il Diritto all'eutanasia : Giovedì sera a Roma "Liberi fino alla fine", l'iniziativa promossa dall’associazione Luca Coscioni, per chiedere che il Parlamento legiferi sull’eutanasia legale. L'evento-concerto si è svolto nella piazza dedicata a Piergiorgio Welby, nel quartiere di Cinecittà, presenti Mina Welby, Marco Cappato ma anche artisti come Roy Paci e Pau dei Negrita. (Lapresse) Redazione ?

Liberi fino alla fine - l’appello di Maurizio Costanzo : “Da sei anni legge per l’eutanasia ferma in Parlamento. È un nostro Diritto” : Durante la manifestazione per l’eutanasia legale “Liberi fino alla fine” organizzata a piazza San Giovanni Bosco a Roma dall’Associazione Luca Coscioni, è stato trasmesso tra gli altri anche un videmessaggio di Maurizio Costanzo. “Io sono per l’eutanasia da sempre – ha detto salutando la piazza – sono accanto ad Associazione Luca Coscioni e Marco Cappato per un nostro diritto. Mi rivolgo ai capi di partito, da sei ...

Diritto allo studio in Costituzione : i principi essenziali negli articoli 33 e 34 : Diritto allo studio in Costituzione: i principi essenziali negli articoli 33 e 34 Gli articoli 33 e 34 della Costituzione italiana sanciscono e tutelano il Diritto allo studio e pongono i principi generali in materia di organizzazione di scuola ed università. Essi sono insomma la base fondamentale da cui le successive leggi in materia di istruzione hanno tratto ispirazione ed orientamento. Vediamo allora quali sono gli elementi chiave di ...

Eleonora Bottaro morta dopo il no alla chemio - la sentenza : "Il Diritto di vita non è dei genitori" : “L’ordinamento non pone il diritto di vita o di morte dei figli nelle mani dei genitori, al contrario i genitori sono custodi della vita dei figli, che hanno l’obbligo di proteggere”. Lo scrivono i giudici del tribunale di Padova, nelle motivazioni della sentenza di condanna a due anni ciascuno, emessa a giugno, nei confronti dei genitori di Eleonora Bottaro, morta a 17 anni nel 2016 per leucemia e “curata” ...

Parità di genere - Diritto all’istruzione - qualità del lavoro : le priorità dopo la fiducia : Ho votato convintamente la fiducia al secondo governo Conte, persuasa della necessità di garantire al Paese risposte immediate sul piano economico e del lavoro, e insieme un cambio di clima nelle relazioni sociali e politiche, superando quella prevalenza dell’odio, dell’aggressività e della paura che abbiamo vissuto nell’ultimo anno, per tornare a praticare il dialogo, a cercare la condivisione, a nutrire la ...

Usa - Trump esulta per il via libera della Corte Suprema alle restrizioni sul Diritto d’asilo : Le misure riguardano i migranti alla frontiera provenienti dall'America centrale. Solo due voti negativi su nove tra i giudici

Eutanasia - il cardinale Bassetti : «Non esiste un Diritto alla morte». La Cei si affida a Conte : Città del Vaticano ? Il Conte bis riaccende tante speranze ai vertici della Cei. Non solo per la sperata riapertura dei porti e la revisione del decreto sicurezza, anche se il cardinale...

Forum - la nuova stagione parte con il "Diritto all'identità" : Se Forum, con i suoi 34 anni di messa in onda, è di per sé un appuntamento tradizionale della tv italiana, lo è ormai diventato anche lo speciale della domenica che apre ufficialmente la stagione tv del tribunale più famoso d'Italia. Così, oggi, domenica 8 settembre 2019, dalle 14:05 il pubblico di Canale 5 potrà seguire lo speciale in onda per tutto il pomeriggio che dà il via alla trasmissione delle nuove puntate in diretta, che debutteranno ...

Ue - Gentiloni : “Italia non può rimanere alla finestra - ha Diritto a ruolo decisivo” : Il neo-commissario europeo designato dall'Italia, Paolo Gentiloni, parla degli obiettivi di Roma all'interno dell'esecutivo comunitario: "L'Italia non può rimanere alla finestra, tanto meno essere fuori dalla porta. Credo che abbiamo tutto il diritto di svolgere il ruolo che ci spetta. La nostra storia, la nostra cultura la nostra economia sono assolutamente decisive per l'Unione europea".Continua a leggere

Roma - Henrik Mkhitaryan arriverà in prestito con Diritto di riscatto. Il colpaccio a sorpresa dall'Arsenal : Anche per la Roma è tempo di acquisti. La squadra della capitale, dopo aver preso Nicola Kalinic dall'Atletico Madrid e definito la cessione di Patrik Schick al Lipsia, è in procinto di accogliere tra le sue fila anche il trequartista armeno dell'Arsenal Henrik Mkhitaryan, il quale arriverà in prest

Migranti : comandante 'Eleonore' - 'In Italia le persone stanno dalla parte del Diritto' : Palermo, 2 set. (AdnKronos) - "In Italia le persone stanno dalla parte del diritto internazionale". E' quanto scrive su Twitter Claus-Peter Reisch, il comandante della nave Eleonore, che ha ricevuto, come annuncia lo stesso in un video, la telefonata del sindaco di Pozzallo (Siracusa) Roberto Ammatu