Clima | a Milano giovedì flash mob di Legambiente con Sala

Fonte : liberoquotidiano

(Di martedì 24 settembre 2019), 24 set. (AdnKronos) - Unmob per difendere il, a, anticipa la grande manifestazione di venerdì Strikes for the Planet, con la 'benedizione' del sindaco Giuseppe, che sarà presente all'evento. L'iniziativa promossa dasi svolgeràin Piazza Duomo, in

giornalettismo : Il preside del liceo #Volta di Milano è una voce fuori dal coro: sostiene che l'assenza per lo sciopero sul clima p… - swissinfo_it : Attivista di #ExtinctionRebellion: 'Molti di noi sono disposti a farsi arrestare, perché siamo in una situazione do… - blacklions24 : RT @giornalettismo: Il preside del liceo #Volta di Milano è una voce fuori dal coro: sostiene che l'assenza per lo sciopero sul clima promo… -