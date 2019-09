Brindisi | donna trascinata in auto e sequestrata dall' ex e dal fratello | arrestati

Fonte : Blastingnews

(Di martedì 24 settembre 2019) Un triste episodio di violenza si è verificato ieri mattina a Oria, nelno, dove due uomini, un 43enne e un 40enne del posto, entrambi fratelli, hanno sequestrato l'ex compagna di uno dei due, portandola in una casa in campagna. Secondo quanto riferisce la stampa locale, la signora aveva appena lasciato sua figlia a scuola, quando i soggetti l'hanno raggiunta. A questo punto l'avrebberoper circa duecento metri, poi l'hanno costretta a salire in. Una volta fuori città hanno raggiunto appunto una casa in campagna. Tutto sarebbe scaturito per futili motivi, in quanto il maggiore dei due uomini non accettava che la relazione con lafosse finita, e che quest'ultima stava provando a rifarsi una vita, in quanto nel frattempo ha trovato un nuovo compagno. Lo stesso, un 45enne, ieri mattina ha assistito impotente alla scena, senza peraltro poter ...

