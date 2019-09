Anticipazioni La strada di casa 2 | Lorenzo Morra svela un retroscena

La Strada di Casa 2 sconvolge il pubblico : Irene si è uccisa? Anticipazioni puntata dell’1 ottobre : La Strada di Casa 2 è pronta a sconvolgere ancora il pubblico di Rai1. Dopo il pieno di ascolti della scorsa settimana, la famiglia Morra si prepara a tornare in onda con una seconda puntata che regalerà altri indizi su quello che è successo ad Irene. Fausto e i suoi dovranno fare i conti con l'arresto di Lorenzo e con la possibilità che tutto quello che è successo in questi ultimi anni possa ripetersi proprio con il giovane rampollo della ...

La Strada di Casa 2 - Anticipazioni seconda puntata : Le ricerche di Irene (Silvia Mazzieri) s'intrecciano ai problemi del birrificio Morra: nella seconda puntata de La Strada di Casa 2, in onda questa sera, 24 settembre 2019, alle 21:25 su Raiuno, per Fausto (Alessio Boni) e la sua famiglia sono in arrivo nuovi colpi a cui dovranno saper resistere.La Strada di Casa 2, anticipazioni Nella seconda puntata, la famiglia Morra è sconvolta per l'arresto di Lorenzo (Eugenio Franceschini), accusato di ...

La Strada di Casa 2 - Anticipazioni terza puntata : Federico sta male : Martedì 1 ottobre andrà in onda la terza puntata de La Strada di Casa 2. Riuscirà Fausto, appena uscito dal carcere, a risollevare il consorzio Morra? Come i telespettatori hanno visto nella prima puntata, sembra che un batterio abbia infestato la birra, danneggiando fortemente l'azienda di famiglia. Inoltre la polizia scoprirà nuovi elementi riguardo l'indagine su Irene. Sospetti di sabotaggio per l'azienda di birra Il batterio presente nei ...

La Strada di Casa 2 : Anticipazioni seconda puntata del 24 settembre 2019 : Lucrezia Lante della Rovere in La Strada di Casa 2 Il martedì di Rai1 si tinge di giallo con La Strada di Casa 2, secondo capitolo della fiction prodotta dalla Casanova Multimedia di Luca Barbareschi, con protagonisti Alessio Boni, Lucrezia Lante della Rovere e Sergio Rubini. Nei nuovi sei episodi, infatti, non mancheranno misteri ed intrighi pronti a sconvolgere ancora una volta la vita della famiglia Morra ed appassionare i telespettatori. Al ...

LA STRADA DI CASA 2 - seconda puntata. Anticipazioni di martedì 24 settembre : Anticipazioni seconda puntata della fiction La STRADA di CASA 2, in onda martedì 24 settembre 2019 in prima serata su Rai 1: I Morra sono sconvolti dall’arresto di Lorenzo per la scomparsa di Irene, ma Viola afferma di aver visto la ragazza in una farmacia notturna di Torino. Insospettito dal fatto che siano stati acquistati alcuni farmaci contro l’epilessia, Fausto pensa che la scomparsa di Irene sia collegata a quella (avvenuta nello stesso ...

