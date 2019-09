“Teoria del cracker” di e con Daniele Aureli al Teatro Biblioteca Quarticciolo

Fonte : romadailynews

(Di lunedì 23 settembre 2019) Teoria del cracker di e conprodotto da Occhisulmondo è alil 28 settembre alle ore 21.00. Lo spettacolo, vincitore premio Giuria Popolare Tutto.com Dante Cappelletti 2017 con debutto in prima nazionale al Festival Primavera dei Teatri XIX edizione, racconta di un piccolo paese di 900 abitanti in cui una donna si ammala. “È lu bruttu male”, qualcuno dice in giro. Una storia di nuvole tossiche e di amianto che coinvolge e sconvolge una nazione, un paese, una famiglia. Ambientato in una provincia italiana, una delle quarantaquattro aree inquinate oltre ogni limite di legge, lo spettacolo scava all’interno di una società apparentemente silente, per far risuonare le urla nascoste di un’umanità ferita. La Teoria del cracker indaga l’invisibile e il suo paradosso. Un pugno stretto pieno di rabbia e poesia che, con violenta intensità, ...

