Politiche sulla privacy | la classifica dei buoni e cattivi secondo l’IA

Dialogo tra Montalbano e Gallu sulla Politiche : Montalbano era sulla su machina ghidata dal su aginte scilto Gallu che era quelli del sucommissariatu che purtava megliu la machine e che spisso viniva utilizzato per stafitta viloci. Oggi invici stavino facindo un pattugliamenti de rutine per l’antiterrorismo atturno alla vicchia tunnara. Principiò Gallu. G: “Dutturi, viste aieri in parlamentu cu accadi?”. M (che eri arrivatu a Marinella alle ondici di sira straccu e struttu): “Nonsi, non ebbi ...