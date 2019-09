Pamela Anderson | “Julian Assange è stato torturato psicologicamente”

BAYWATCH - ITALIA 1/ Curiosità sul film con The Rock e col cameo di Pamela Anderson : 'BAYWATCH' in onda su ITALIA 1 oggi, 11 settembre 2019, a partire dalle ore 21.20. Nel cast Dwayne Johnson. cameo di Pamela Anderson. Curiosità sul film

The Hills : New Beginnings - su MTV il reboot con il cast originale e Pamela Anderson ospite : Un grande ritorno su MTV, dopo ben nove anni di assenza arriva The Hills: New Beginnings. Sul canale appartenente al gruppo Viacom International Media Networks Italia e presente al 130 del bouquet di Sky, infatti, ricomincia la storica serie made in USA che, a sua volta, era di fatto un sequel di Laguna Beach, il reality show (in parte però anche con degli inserti narrativi di fiction) che voleva essere basato sulla vera vita di alcuni – ...

Il mio costume di Baywatch? Lo uso come lingerie. Le dichiarazioni bollenti di Pamela Anderson : A distanza di anni Pamela Anderson conserva ancora il costume di scena di Baywatch, ma come rivela in un'intervista, ora ne fa un uso diverso. La sua giunonica bellezza è rimasta immutata nel tempo e, ancora oggi, nonostante è assente dalle scene, Pamela Anderson conserva tutto il suo fascino sensuale. Indimenticata per essere stata la CJ Parker nella celebre serie tv di Baywatch, le vicende private della Anderson popolano le prime ...

Pamela Anderson ammette : ‘Uso ancora il costume di Baywatch dopo oltre vent’anni’ : Sorpresa: Pamela Anderson indossa ancora, dopo oltre vent’anni, il suo costume di Baywatch. Non solo, l’esplosiva attrice lo utilizza anche per rendere più piccanti i suoi incontri amorosi: “Amo entrare nella doccia con addosso il costume per poi saltare addosso al mio uomo in ogni parte della casa con il costume bagnato fradicio” ha rivelato la Anderson al New York Times. Insomma, nonostante la chiusura piuttosto ...

Pamela Anderson accusa di violenza l'ex Adil Rami e mostra la mano fratturata : Pamela Anderson ha pubblicato sul suo sito foto e video che documenterebbero le aggressioni subite dal calciatore Adil Rami. L’ex bagnina di Baywatch sostiene che lui l’abbia percossa e le abbia afferrato le mani così forte da avergliele fratturate. Il filmato mostra la medicazione in clinica. “Mi ha schiacciato le mani finché non si sono incrinate. Ho detto ai medici che soffrivo di artrite, non potevo confessare di essere stata ferita”, ha ...

Non ho una doppia vita ma… Adil Rami risponde a Pamela Anderson : Il difensore dell'Olympique Marsiglia, dopo le pesanti accuse della Anderson sulla sua infedeltà, risponde all’ex fidanzata sui social con un post chiarificatore in cui cerca di smorzare i toni. Prima il lungo sfogo di Pamela Anderson sui social (un vero e proprio fiume di parole per raccontare la fine della loro relazione) poi la risposta di Adil Rami con un post chiarificatore. Il tutto sui social, sotto lo sguardo attonito di fan ...

