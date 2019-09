Non sono un mostro Mi sono assentato per pochi minuti Mia figlia non era in

Fonte : huffingtonpost

(Di lunedì 23 settembre 2019) “Secondo voi se fosse stata in pericolo o se avesse rischiato un malore l’avrei lasciata nell’auto? Non c’era sole, la giornata era coperta e molto ventosa: i finestrini abbassati facevano circolare l’aria. Dormiva e io miper dieci. Nonilche in tanti hanno voluto dipingere”.le parole che ha rilasciato all’Unione Sarda il padre denunciato per abbandono di minori dai carabinieri di Quartu, per aver lasciato in auto la propria, di due anni, davanti ad un centro commerciale della città dell’hinterland cagliaritano. “La bimba dormiva e l’ambiente all’interno della vettura era gradevole. Chi parla di caldo infernale dice una falsità. Miuna decina di: avevo preso tutte le precauzioni del caso - ha spiegato l’uomo al quotidiano - Dopo la ...

matteorenzi : La destra italiana ha acclamato un leader straniero, l’ungherese #Orban, che non accetta di aiutarci per i migranti… - matteosalvinimi : Difendere confini, onore, futuro e sicurezza dell’Italia sono la mia missione. Mi vogliono processare per questo? F… - EnricoLetta : Segnalo a @Twitter e a tutti gli utenti questo #obbrobrio. I #social sono una gran cosa. Diventano un #incubo se li… -