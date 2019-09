Moggi | ' La mia Juve fu vicina a prendere due grandi giocatori | Roy Keane e Alan Shearer'

Fonte : Blastingnews

(Di lunedì 23 settembre 2019) E' stato uno dei direttori generali più importanti in Italia ed in Europa negli anni 90 e 2000 ed è ricordato per i tanti successi ma anche la vicenda Calciopoli, che ha portato lantus in Serie B nel 2006: parliamo di Luciano, diventato opinionista di Libero e spesso ospite in alcune trasmissioni televisive sul calcio. Proprio l'ex direttore generale bianconero è stato intervistato dal noto giornale inglese Daily Mail in merito alla suantus, sottolineando come i bianconeri furono vicini a due acquisti davvero importanti in quegli anni, veri e propri riferimenti della Premier League ed in generale del calcio europeo: ci riferiamo al centrocampista del Manchester United Roye alla punta del Newcastle. A proposito dell'irlandese, qualora fosse arrivato allantus il centrocampo bianconero sarebbe diventato imbattibile: da quel che afferma, il ...

JuventusPro : La rivelazione di Moggi: 'La mia Juventus a un passo da due stelle dalla Premier' @AntonioParr8 - JuvMania : La rivelazione di #Moggi: 'La mia #Juventus a un passo da due stelle dalla #Premier' -