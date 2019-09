Fonte : ilgiornale

(Di lunedì 23 settembre 2019) Francesca Galicitorna a far parlare di sé, stavolta per un problema di salute che l'ha portato al ricovero ospedaliero nel reparto dia Montebelluna È stato uno dei vincitori del Grande Fratello più amati ma anche più controversi della storia del reality in Italia e a distanza di anni,continua a far discutere. L'uomo, che nei mesi scorsi è stato più volte al centro dell'attenzione per le vicende private con la madre di suo figlio, nelle ultime ore è tornato sotto dei riflettori. Stando a quanto riporta il sito la Tribuna di Treviso, il vincitore dell'edizione 2010 del Grande Fratello sarebbein. L'uomo sarebbe in cura da venerdì scorso presso l'ospedale di Montebelluna, in provincia di Treviso. Il carattere diè sempre stato particolare. Il ragazzo si è spesso fatto notare per improvvisi scatti d'ira e ...

Italia_Notizie : Mauro Marin ricoverato in psichiatria: 'Ho bisogno di aiuto' - Notiziedi_it : Mauro Marin ricoverato in psichiatria: “Ho bisogno di aiuto” - lrstn : Che bono Mauro Marin ingrassato e malato psichiatrico. Sembra Maradona. -