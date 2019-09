Corsera | campioni in rincorsa nei campionati europei | ma cosa si deve aspettare

Fonte : ilnapolista

(Di lunedì 23 settembre 2019) È settembre, il calcio è cominciato già da un po’ e iuscenti dei maggiorisi ritrovano a inseguire in classifica. “Ci vuole tempo” è quello che si dice di squadre come il Barcellona, la Juve, il Bayern e il City, ma tempo per, si chiede il Corriere della Sera? I malanni di stagione spesso sono figli dello stesso gigantismo: le tournée estive, sotto la canicola del Nord America o dell’Asia sono fondamentali per coltivare quei mercati, ma a livello di introiti (6 milioni per la Juve) servono per pagare giusto la metà della commissione di De Ligt. E i costi, in termine di preparazione sfasata e di stanchezza supplementare, sono superiori ai benefici. Il Barcellona è stato tenuto in piedi dal 16enne Fati e ha perso con il Granada che sul mercato ha speso un terzo dello stipendio della Pulce. Il Bayern è in ritardo di due punti sul ...