Arte in corsia | al via domani al Policlinico Gemelli una mostra per sostenere i piccoli

Gemelli - Arte in corsia : mostra per piccoli pazienti : Roma – “Da martedi’ 24 settembre a lunedi’ 14 ottobre l’ingresso principale della Fondazione Policlinico Universitario Agostino Gemelli Irccs di Romaospita, per la prima volta, una vera e propria esposizione del progetto a cura di Marco Bertoli, un consulente e curatore d’arte modenese. In mostra una selezione di circa venti delle vivaci e anticonvenzionali opere dell’artista Paolo Franzoso: una quota ...

“Arte in corsia” : al Policlinico Gemelli dal 24 settembre una mostra per sostenere i piccoli pazienti : Può la bellezza aiutare a guarire? Luce e colori hanno un forte impatto sulla regolazione delle funzioni fisiologiche del corpo umano, e allora perché non sensibilizzare all’arte muovendosi in opposizione al bombardamento di immagini omologate e scadenti del mondo di oggi, alla ricerca di un appagamento estetico benefico anche dove solitamente si pensa a tutt’altro? Da questa idea nasce il progetto di Marco Bertoli, Art Advisor ...