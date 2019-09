Resta incinta e scopre di avere un tumore | “Il mio bimbo mi ha salvato la vita prima di

Siracusa - tenta di rapinare una donna incinta davanti al figlioletto di 3 anni : arRestato : Un pregiudicato di 44 anni, Giovanni Tarantello, ha tentato di rapinare una donna incinta davanti al figlio di 3 anni. L'aggressione è avvenuta lo scorso 5 agosto. La donna è stata ferita ad una spalla, in modo non grave. Il rapinatore è stato poi rintracciato e arrestato grazie alle telecamere di videosorveglianza.Continua a leggere

Dopo sette anni di matrimonio - uomo impotente taglia gli arti con un machete alla moglie perchè non Restava incinta : Un uomo ha tagliato le mani alla moglie utilizzando un machete perchè la donna non riusciva a restare incinta Dopo sette anni di matrimonio. L’assurda, ma vera notizia, arriva dal Kenia dove un uomo, Stephen Ngila ha aggredito la moglie Jackline “colpevole” in sette anni di matrimonio di non avergli dato l’erede. L’uomo, prima di procede all’aggressione, ha detto alla moglie che quello era il suo ultimo giorno ...

Kate Middleton incinta - il gossip è inarRestabile. E ora è stata beccata ‘così’ : Kate Middleton incinta del quarto figlio, il gossip è diventato inarrestabile. Sono giorni che non si parla d’altro. È partito tutto dalle immagini della duchessa che accompagna i figli, George e Charlotte, a scuola. Nelle foto Kate ha sfoggiato nuovo taglio e nuova tinta. Dettagli che non sono sfuggiti. Soprattutto perché sintomatici di una nuova gravidanza, a detta dell’esperta di reali Aranzazu Santos López. “Guardate le immagini del primo ...

Pisa - donna incinta blocca una ladra e la fa arRestare : L'episodio è avvenuto a Pisa nel pomeriggio di martedì. La titolare del B&B non si è fatta intimorire e, pur essendo incinta, ha bloccato la ladra

Dolunay - spoiler al 13 settembre : Nazli incinta di Ferit - i coniugi Onder arRestati : Le vicende di Bitter Sweet - Ingredienti d'amore (titolo originale Dolunay) si avviano alle battute finali. Gli spoiler delle puntate in onda dal 9 al 13 settembre alle ore 14:45 su Canale 5 svelano che Nazli Pinar scoprirà di attendere un bambino da Ferit Aslan mentre i coniugi Onder verranno arrestati per tutti i crimini commessi. Bitter Sweet: Asuman tenta il suicidio Le anticipazioni di Bitter Sweet - Ingredienti d'amore, relative alle ...

Foggia - da tempo picchiava la compagna incinta : arRestato 22enne anche se lei lo copriva : L'accusa: maltrattamenti in famiglia. Il giovane si era anche augurato la morte sia della donna sia del figlio

Milano : donna incinta spaccia droga - arRestata dalla polizia : Milano, 17 ago. (AdnKronos) - spacciava cocaina e hashish nonostante fosse incinta. A Milano, in zona via Padova, la polizia ha arrestato una donna, al quinto mese di gravidanza, per spaccio di sostanze stupefacenti. Nel corso di un'attività contro lo spaccio di droga, gli agenti hanno sorpreso la d

Sesso - come aumentare le possibilità di Restare incinta : Tra gli interrogativi più frequenti sull’argomento sessualità, compaiono senza dubbio quelli relativi alla posizione più efficace per rimanere incinta. Oggi come oggi, la scienza non è ancora riuscita a fornire una risposta definitiva in merito. A ricordare la cosa ci ha pensato anche la Professoressa Sheryl A. Kingsberg, accademica di biologia riproduttiva e psichiatria presso la Case University Reserve School of Medicine di Cleveland ...

Anne Hathaway e i problemi di fertilità : «Quando non basta dire “Voglio Restare incinta”» : Anne HathawayAnne Hathaway Anne HathawayAnne Hathaway e Adam Shulman con il figlio JonathanI trent'anni di Anne HathawayAnne HathawayAnne Hathaway ha appena annunciato la seconda gravidanza, condividendo una foto del pancione allo specchio. E questo messaggio: «Per tutti quelli che attraversano l’inferno dell’infertilità e del concepimento, sappiate che nessuna delle mie gravidanze è stata una linea retta». E adesso l’attrice aggiunge che ...