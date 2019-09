Nessuna donna al convegno ' Roma 2030' |  Ewmd attacca la Camera di commercio

Fonte : agi

(Di domenica 22 settembre 2019) Ale donne sono il 52% della popolazione eppure in un incontro mercoledì scorso alladiper raccogliere idee sul futuro della città non si è sentito il bisogno di ascoltare questa maggioranza. La denuncia arriva da Ewmd (European Women Management Development)e Ewmd Italia, un network internazionale che raduna donne imprenditrici: "Nell'incontro in vista dipresso ladi- fa notare l'associazione - il comitato organizzatore non ha sentito la necessità di coinvolgere alcuna rappresentante" della popolazione femminile. "Dalle immagini diffuse e dal video della manifestazione - si legge in una nota - rileviamo che il comitato promotore ed i relatori hanno ritenuto accettabile escludere quella maggioranza, precludendosi un contributo fondamentale e un confronto aperto ...

autonomia_op : RT @CoronaRusty: Questa bellissima donna è Sarah Reinertsen. É la prima donna a con una gamba amputata che ha completato una maratona, una… - Carmen70886340 : @Drugo_79 @Marco_dreams @AndreaMarano11 Non è che cambi tanto, nessuna donna al mondo sceglierebbe quella vita per… - methilammina : RT @georgienonfa: «Le donne in generale non amano alcuna arte, non ne conoscono nessuna, e non hanno alcun genio.» Jean-Jacques Rousseau, L… -