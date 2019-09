Il capolavoro di Conte

Fonte : huffingtonpost

(Di domenica 22 settembre 2019) Trovo che nella XVIII Legislatura repubblicana il personaggio più interessante sia il premier Giuseppe. Avverto subito che intendo usare l’aggettivo ‘’interessante’’ in modo assolutamente neutrale, se possibile anche ‘’oggettivo’’, senza alcun proposito di polemica con quanti giudicano il premier, succeduto a se stesso, un voltagabbana, un trasformista o, peggio, un traditore. Tuttavia,mi ricorda quei personaggi di tanti film (che abbiamo visto fin da bambini) nei quali, per i più svariati motivi, a un quidam de populo viene chiesto di sostituire un sovrano, un granduca o un presidente della Repubblica. Questo acconsente ed esegue il suo compito meglio del titolare, fino a far innamorare di sé la regina, la granduchessa o la first lady. A me sembra un fatto instabile che un avvocato - con buone ...

