Gimbal per smartphone | i migliori da comprare

Zhyun Smooth Q2 - la prova del Gimbal compatto per effettuare riprese con lo smartphone : Annunciato durante l’estate, e protagonista di una campagna su Kickstarter (che terminerà la prossima settimana), lo Smooth Q2 è l’ultimo stabilizzatore per smartphone di Zhyun ad affacciarsi sul mercato, con l’obiettivo di ridurre le dimensioni rispetto ai modelli precedenti commercializzati dal produttore cinese, ed andare a competere con l’OSMO Mobile3 del più conosciuto concorrente, DJI. Sicuramente la compattezza del ...

Gimbal per iPhone : i migliori da comprare : In questa guida sempre aggiornata raccogliamo i migliori Gimbal per iPhone disponibili attualmente sul mercato. Che sia per svago e divertimento o per sperimentare nel videomaking con attrezzatura low budget, un Gimbal è essenziale per leggi di più...