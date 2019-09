CorSport | Ancelotti sceglie due giganti in attacco | Milik e Llorente

CorSport : Ancelotti oltre i moduli. Ai suoi chiede adattabilità - duttilità e qualità : Sul Corriere dello Sport, Francesco Marolda definisce Ancelotti “l’evoluzionista, l’antropologo del pallone”. Dopo aver visto Napoli-Liverpool, scrive, risulta evidente che il mister si sia messo in testa di “mettere il Napoli sulla via del cambiamento in atto nel pallone”. L’Italia è stata finora la patria del tatticismo, ma “il calcio propositivo, quello dei gol, sta prendendo il sopravvento su quello tirchio, come dimostrano i sempre ...

CorSport : Napoli-Sampdoria - Ancelotti sceglie Younes per la fascia sinistra : Le emergenze nello spogliatoio del Napoli stanno facendo ragionare Ancelotti, ma senza ansie. Il primo rebus da risolvere, secondo il Corriere dello Sport, è la formazione con cui affrontare la Sampdoria. Perché c’è ancora tempo fino a martedì e sia Insigne che Milik stanno dando buone risposte e potrebbero essere a disposizione, così come Lozano che avrà superato il jet lag del rientro dal Messico. Contro i blucerchiati sarà la volta di ...

CorSport : per Sampdoria e Liverpool Ancelotti riparte dal 4-4-2 : Nel Napoli iniziano a rientrare i giocatori impegnati nelle nazionali. Si sono uniti al gruppo Meret, Fabian Ruiz e Manolas. Arriveranno Mario Rui, Hysaj, Mertens, Elmas, Gaetano, Zielinski e Maksimovic. Resteranno ancora lontani solo i sudamericani. Mentre Milik e Tonelli sono ancora impegnati con il differenziato. Ma ora Ancelotti può iniziare a ragionare sulle formazioni da mettere in campo tra Sampdoria e Liverpool. Si ripartirà dal 4-4-2, ...

CorSport : Ancelotti studia la posizione per Fabian Ruiz : Manca poco per il ritorno in campo delle squadra. Il Napoli deve affrontare la Sampdoria per il ritorno in campo al San Paolo, e dopo sarà il turno del Liverpool in Champions Ancelotti deve ancora sciogliere il nodo di chi scenderà in campo per giocare titolare dal momento che ci sono i punti fermi degli infortunati Milik e Insigne. Da tener presenta anche il ritardo di forma di Koulibaly e Allan. Ma la novità secondo il Corriere dello Sport è ...

CorSport : 7 attaccanti per 4 maglie. Chi sceglierà Ancelotti per Samp e Liverpool? : Sul Corriere dello Sport le possibili scelte di Ancelotti per la doppia sfida ravvicinata di Sampdoria e Liverpool. Sono sette gli attaccanti in ballo e di tutti i tipi. Tante le alternative tecniche e anche le condizioni fisiche. Ci sono state le nazionali e c’è da considerare la stanchezza e i fusi orari. Mertens è pronto. Conosce gli schemi di Ancelotti a memoria, e non essendoci Milik per infortunio è praticamente il centravanti del Napoli, ...

CorSport : tutti sbagliano - ma spetta ad Ancelotti evitare che gli errori di Koulibaly diventino un caso : Koulibaly e l’autogol contro la Juventus e le sue prestazioni negative nelle prime due giornate di campionato non sono ancora un caso, scrive il Corriere dello Sport, ma fanno rumore. Un po’ sfasato, fuori posizione e stranamente impreciso in queste due prime gare, ma capita e non c’è da farne drammi, eppure erano anni, diciamo dalla prima stagione con Benitez datata 2014-15, che Koulibaly non inciampava in una serie ravvicinata così ...

CorSport : Llorente - la carta in più per Ancelotti : Uno come Llorente il Napoli non lo ha mai avuto, scrive il Corriere dello Sport. Un fisico bestiale, come i centravanti di altri tempi. Esperienza da vendere. Un giocatore che può “sconfiggere la disperazione”. Qualcuno a cui aggrapparsi “nei roventi finali da ‘dentro o fuori'”, da utilizzare “contro le difese schierate ed arroccate”. Un curriculum di tutto rispetto, il suo e la disponibilità a sedersi ...

CorSport : Juve-Napoli - Ancelotti sceglie il 4-2-3-1. Lozano parte in panchina : Niente 4-3-3 come prospettato alla vigilia da molti che speravano nella controrivoluzione per il big match contro la Juve. Sarà il 4-2-3-1 il modulo che metterà in campo questa sera Ancelotti. Difesa come da pronostico con Mario Rui, Koulibaly, Manolas e Maksimovic che difenderanno la porta custodita da Meret. Non sarà titolare invece Elmas che tanto aveva colpito nei minuti finali di Firenze e che avrebbe potuto dare al centrocampo del Napoli ...

CorSport : Ancelotti potrebbe schierare il 4-3-3 contro la Juve : Manca poco al big match di domani sera, ma qualche sorpresa potrebbe ancora esserci per la partita contro la Juve. Secondo il Corriere dello Sport Ancelotti potrebbe rivoluzionare la formazione vincente a Firenze e schierare il 4-3-3 come nel finale di sabato scorso quando l’ingresso di Elmas ha sparigliato le carte con Zielinski e Fabian Ruiz al proprio fianco: veroniche, una «ruleta», una faccia tosta insospettabile, lui, diciannovenne, ...

CorSport : Verdi aspetta solo che Ancelotti ratifichi l’intesa del Napoli con il Torino : Il destino di Verdi è nelle pieghe che prenderà il mercato del Napoli. Manca ancora un tassello. Appena si chiuderà con un nuovo arrivo, Verdi passerà al Torino. L’accordo è già concluso da tempo. Dieci milioni per il prestito oneroso e altri dieci per il riscatto nel 2021. Se, nel frattempo, il Torino dovesse cederlo, i proventi sarebbero divisi a metà tra i due club. Ma serve ancora un innesto. Che sia James Rodriguez o Icardi o un altro ...

CorSport : James continua a sentire Ancelotti - se non ci sarà spazio al Real verrà a Napoli : Nonostante abbia vinto la sua personale battaglia con Zidane James si trova ancora in panchina, non un solo minuto giocato per il colombiano con il Real Madrid in questa stagione. Il che significa nessuna certezza. E questo lo sa bene James che, come riporta il Corriere dello Sport, non ha mai chiuso i suoi rapporti con il Napoli James Rodriguez non ha mai smesso di sentire gli Ancelotti: Carlo, dunque senior, è come un padre, e Davide, quindi ...

CorSport : Ancelotti chiama Icardi. De Laurentiis vuole battere sul tempo la Juve : Dopo la telefonata di De Laurentiis a Wanda Nara, entra in campo anche Ancelotti. Il Corriere dello Sport scrive che il tecnico ha chiamato Mauro Icardi. Una telefonata che l’argentino si aspettava, poiché era stato lo stesso presidente ad annunciare alla moglie-agente che sarebbe arrivata. La telefonata di Ancelotti Ancelotti è un allenatore con cui i calciatori dialogano volentieri, scrive il quotidiano, abituato com’è a trattare direttamente ...

CorSport : Ancelotti pronto a chiamare Icardi. È lui la garanzia del Napoli : Sul Corriere dello Sport “il tour telefonico internazionale” di Carlo Ancelotti. Il tecnico ha compiuto un personalissimo giro del mondo, telefonando a Manolas, ad Elmas, a Lozano e James, mettendoci la faccia e l’impegno per convincere i calciatori ad abbracciare il progetto del Napoli. Ora, scrive il quotidiano, ha già il numero di Icardi in agenda. Carlo Ancelotti ha attraversato il calcio e ne ha colto l’evoluzione ...

CorSport : Ancelotti vuole James - De Laurentiis preferisce Icardi : E’ incredibile pensare che il destino di un solo giocatore possa influenzare gli equilibri di un intero campionato. Lo scrive Alberto Polverosi sul Corriere dello Sport. Il giocatore in questione, naturalmente, è Mauro Icardi. “E’ buffo pensare che sia proprio un ripudiato, peraltro di una squadra italiana, a riempire i sogni agostani dei nemici dell’Inter. Che con Icardi ha deciso di prendersi un bel ...