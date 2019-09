Ponte Morandi | i periti del gip ammettono errori nella trascrizione dei dati sui cavi

Ponte Morandi - Toti : ricostruzione procede rispettando i tempi : Toti: "Ieri ha aperto il salone nautico, la città si sta rialzando. La ricostruzione di Ponte Morandi procede rispettando i tempi prefissati

Ponte Morandi - dal 2013 nessun controllo dal vivo e report falsi : Durante i cinque anni prima del crollo, nessuno ha ispezionato il Ponte Morandi dal vivo. È questo il nuovo filone d'indagine sul quale stanno lavorando gli investigatori. Come riporta la Verità, la Spea engineering - il braccio operativo di Autostrade per l'Italia - ha sfornato report trimestrali sulla sicurezza del Ponte senza verificare dal vivo lo stato dei cassoni.\\ Lo scorso 13 settembre, inoltre, tre dipendenti della Spea sono stati ...

Ponte Morandi - inchiesta report falsi : con gli interrogatori si rompe il muro di omertà : Dai primi interrogatori agli arrestati per report falsi viene fuori un primo squarcio al sistema omertoso che va avanti dal crollo del Ponte Morandi. Lo scrive Il Secolo XIX. “Dopo mesi di interrogatori muti, «no comment», formule ripetute in modo quasi automatico («mi avvalgo della facoltà di non rispondere»), ecco che funzionari e tecnici cominciano a parlare. E rispondono alle domande poste dai giudici”. I tecnici raccontano che ...

Autostrade - la buonuscita a Castellucci è un’offesa ai morti e agli sfollati di Ponte Morandi : 13 milioni di euro, più sette di stock option, più la casa e la macchina per un anno, la copertura assicurativa e le spese legali: solo a noi sembra eccessivo per un manager sotto indagine per il crollo del Ponte Morandi e che ha risarcito 252 famiglie sfollate con un milione e mezzo di euro complessivo? Sarà il capitalismo, bellezza, ma a noi fa orrore.Continua a leggere

Atlantia - l’ad Castellucci si è dimesso. Benetton : “Sotto shock per inchiesta Ponte Morandi” : All'amministratore delegato uscente la società capogruppo di Autostrade per l’Italia verserà oltre 13 milioni di euro come buonuscita. Al suo posto un comitato composto dai numerosi consiglieri. A chiedere un passo indietro era stati i Benetton alla luce dell'inchiesta avviata dalla procura di Genova sulla manutenzione di alcuni viadotti dopo il crollo del Ponte Morandi.Continua a leggere

Ponte Morandi - i Benetton ci hanno messo un anno per cacciare il loro manager : Alla fine sono arrivate le dimissioni. Lascia Giovanni Castellucci, amministratore delegato di Atlantia dopo un consiglio di amministrazione fiume quello di Atlantia, cominciato poco dopo le 15. Il consiglio d'amministrazione di Atlantia ha deliberato di trasferire in via temporanea, fino alla nomin

Crollo Ponte Morandi - lascia Castellucci Benetton : «Sotto choc per le inchieste» : Discontinuità al timone della capogruppo di Autostrade per l’Italia e degli Aeroporti di Roma. lascia il numero dopo oltre 15 anni. Le deleghe verranno ripartite tra componenti del consiglio, dove entra Gianni Mion, alla guida della holding dei Benetton

Genova ore 11.36 - il docu-film di Rai3 sul crollo del Ponte Morandi : Domenica 15 settembre va in onda su Rai3 alle 21.20 il docufilm Genova ore 11.36 per raccontare, attraverso una lavorazione durata otto mesi con oltre 100 persone incontrate tra testimoni oculari, soccorritori e forze dell’ordine, il crollo del ponte Morandi dal punto di vista delle vittime. Si tratta di una delle ultime iniziative targate Rai per coltivare il ricordo della tragedia che un anno fa si è abbattuta sul capoluogo ...

Autostrade : oggi pomeriggio Cda Edizione - all'esame vicenda Ponte Morandi : Treviso, 16 set. (AdnKronos) - E' previsto per oggi pomeriggio alle 15, nella sede di Piazza Duomo a Treviso, il cda di Edizione Srl, l'holding della famiglia Benetton, che detiene il 30,25% di Atlantia, che a sua volta controlla Autostrade per l’Italia. Un cda ordinario, già previsto da tempo, ma c

GENOVA ORE 11 : 36 - RAI 3/ Streaming video del film sulla tragedia del Ponte Morandi : GENOVA ore 11:36 in onda oggi, lunedì 15 settembre, dalle 21:45 su Rai 3. Un lungometraggio che documenta la tragedia del ponte Morandi, Streaming video

Genova ore 11.36 - su Rai 3 il racconto di chi era sul Ponte Morandi : A 13 mesi dal crollo del Ponte Morandi, Rai 3 propone questa sera, domenica 15 settembre, in prima serata e in prima visione, il docufilm Genova ore 11:36, prodotto da 42° Parallelo in collaborazione con Rai Cinema e realizzato da Giorgio Nerone e Fabrizia Merolla con Emilio Fabio Torsello, per la regia di Emiliano Bechi Gabrielli.prosegui la letturaGenova ore 11.36, su Rai 3 il racconto di chi era sul Ponte Morandi pubblicato su TVBlog.it 15 ...

Falsi report sui viadotti dopo il crollo del Ponte Morandi : ecco la mappa dei ponti sotto indagine : La Procura di Genova e la guardia di Finanza hanno eseguito in varie regioni di Italia un blitz nell’ambito dell’indagine sul cedimento del viadotto di Genova che il 14 agosto del 2018 ha provocato la morte di 43 persone. La nota di Autostrade: «Mai risparmiato su manutenzione»