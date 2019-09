Gp Singapore, pole Leclerc su Hamilton

Ancora Charles, anche su uno dei circuiti complicati per la Ferrari. Il monegasco fa laa Marina Bay davanti a(staccato di quasi 2 decimi) e al compagno di team Vettel (che 'abortisce' l'ultimo tentativo dopo aver fatto il miglior tempo al primo). In seconda fila anche Verstappen, in terza l'altra Mercedes di Bottas e l'altra Red Bull di Albon. Sainz, Ricciardo, Hulkenberg e Norris a chiudere la top 10. Alfa Romeo fuori in Q2: Giovinazzi 12° e Raikkonen 14°.(Di sabato 21 settembre 2019)