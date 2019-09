Fonte : inmeteo

(Di sabato 21 settembre 2019) Una vasta perturbazione atlantica, la prima di grossa caratura nel mese di settembre, si sta avvicinando all'Italia e nel frattempo sta colpendo in maniera molto marcata lameridionale....

InMeteo : NEWS: Forte ondata di maltempo in Francia, rischio alluvioni tra Occitania e Costa Azzurra - trimpa48 : RT @tiztweets: @marattin @agorarai @serenabortone Significa che la #lega ha deciso per una nuova ondata di #fakenews e urla, più forte e pi… - tiztweets : @marattin @agorarai @serenabortone Significa che la #lega ha deciso per una nuova ondata di #fakenews e urla, più f… -