Dalla Spagna | Xabi Alonso | Allegri e Mourinho i possibili sostituti di Zidane

Dalla Spagna : il Real Madrid avrebbe messo in discussione Isco - la Juve osserva : La prima giornata di Champions League ha messo in evidenza che la maggior parte dei top club europei non attraversa un periodo di grande forma. Ad esempio, martedì ha sorpreso la sconfitta del Liverpool fuori casa contro il Napoli, un 2 a 0 che ha confermato come la squadra di Klopp sia battibile, nonostante sia attualmente campione d'Europa. Spicca poi anche il pareggio del Barcellona contro il Borussia Dortmund, con il portiere dei catalani ...

Dalla Spagna - Don Balon : Suarez avrebbe suggerito al Barcellona di non prendere Bentancur : A quasi 20 giorni Dalla fine del calciomercato, arrivano sempre interessanti retroscena associati ad eventuali trattative che avrebbero potuto svilupparsi ma per un motivo o per l'altro non si sono concretizzate. Ad esempio si era parlato dell'interesse del Paris Saint Germain per Emre Can, che la Juventus ha poi deciso di non cedere, salvo poi non inserirlo nella lista Champions League causando le parole pesanti del tedesco, poi rientrate. Si è ...

Juventus - Dalla Spagna Diario Gol : 'Ronaldo vuole tornare al Manchester United' : Le ultime notizie di calciomercato riguardano Cristiano Ronaldo. Stando a quanto riporta la stampa spagnola, infatti, Cristiano Ronaldo potrebbe decidere di lasciare la Juventus al termine della stagione. A Ronaldo sono sempre piaciute le sfide, come dimostra il fatto che dopo nove lunghi anni di vittorie con la maglia del Real Madrid ha deciso di lasciare i castigliani e la Spagna per iniziare una nuova avventure con la Juventus di Andrea ...

Calciomercato - la bomba Dalla Spagna su Cristiano Ronaldo : cessione dell’Atalanta a gennaio - scambio Milan-Siviglia : Le squadre del massimo campionato italiano e non solo continuano a muoversi sul Calciomercato, la sessione estiva è da poco terminata ma i club non si fermano, nelle ultime ore importanti aggiornamenti che riguardano anche le big del campionato di Serie A, le dirigenze si muovono in vista delle sessioni di gennaio e giugno. HUDSON-ODOI RINNOVA CON IL CHELSEA – Importante mossa per il futuro in casa Chelsea, Callum Hudson-Odoi ha ...

Baseball - Preolimpico 2019 : esordio positivo per Olanda e Israele - ko la Spagna. Italia fermata Dalla pioggia : E’ iniziato quest’oggi il torneo Preolimpico di Baseball 2019, che tra Parma e Bologna garantirà un biglietto per i Giochi di Tokyo 2020, con la giornata che è stata aperta dal successo dell’Olanda sulla Repubblica Ceca, con gli oranje capaci di sbloccare il punteggio già nel primo inning, grazie alla corsa di Daal. I cechi hanno poi pareggiato a seguito del singolo di Martin Muzik, ma il fuoricampo di Ademar Rifaela e la ...

Arrestato in Spagna “l’uomo ragno” - protagonista di una spettacolare fuga Dalla Questura di Torino : È finito in manette in Spagna "l'uomo ragno", trentacinquenne protagonista a giugno di una spettacolare fuga dagli uffici della Questura torinese. L'uomo, coinvolto in un caso di violenza sessuale di gruppo e di spaccio di droga, dopo aver scambiato una frase con il suo avvocato si era alzato dalla sedia e si era lanciato verso la finestra del primo piano facendo un volo di circa sette metri.Continua a leggere

Dalla Spagna - Don Balon : Cristiano Ronaldo avrebbe suggerito alla Juve acquisto Casemiro : Oltre al calcio giocato e alle questioni mediatiche sollevate dai tecnici in queste prime giornate di Serie A , un altro argomento principale dei media italiani è il calciomercato, nonostante si sia chiuso il 2 settembre. Come scrive il noto giornale sportivo spagnolo Don Balon, Cristiano Ronaldo avrebbe suggerito alla dirigenza della Juventus di acquistare un giocatore suo compagno al Real Madrid, che spesso è risultato decisivo non solo negli ...

Dalla Spagna - Don Balon : Cristiano Ronaldo avrebbe chiamato James alla Juventus : La Juventus è al lavoro per il match di sabato 14 settembre con la Fiorentina, in attesa dell'esordio in Champions League al Wanda Metropolitano contro l'Atletico Madrid. Nonostante il mercato si sia chiuso oramai da più di 10 giorni, arrivano interessanti indiscrezioni in merito a possibili trattative che si sarebbero sviluppate soprattutto a fine mercato ma che poi alla fine non si sono concretizzate. Si è parlato molto della situazione Emre ...

Taylor Mega ha un nuovo amore - scoop a Pomeriggio 5 : “Viene Dalla Spagna” : nuovo amore per Taylor Mega: il gossip a Pomeriggio 5 Archiviata la storia con il milionario iraniano Hormoz, Taylor Mega ha un nuovo amore. A spifferarlo Riccardo Signoretti, il direttore di nuovo, nella prima puntata della dodicesima stagione di Pomeriggio 5. Il giornalista ha rivelato di aver ricevuto alcune foto compromettenti della web influencer, che […] L'articolo Taylor Mega ha un nuovo amore, scoop a Pomeriggio 5: “Viene ...

Emre Can Juventus - possibile cessione a gennaio : pista viva Dalla Spagna : Emre CAN Juventus – Criticata la scelta della Juventus di escluderlo dalla propria lista Champions, Emre Can torna ora a far parlare di sé in chiave mercato. Il centrocampista tedesco pare infatti ormai ai margini del progetto di Maurizio Sarri e dalla Spagna c’è chi parla di un suo passaggio al Real Betis non concretizzatosi nell’ultimo giorno di mercato. Come […] More

L'Italbasket getta la spugna : sconfitta per 67-60 Dalla Spagna - è fuori dal Mondiale : Si spegne a Wuhan il sogno Mondiale degli azzurri. Nella gara del gruppo J valida per la seconda fase della Fiba World Cup, l'Italia era costretta a vincere contro la Spagna per alimentare le sue speranze di qualificazione ai quarti, ma gli uomini di Meo Sacchetti cedono il passo alla Spagna del con

Mondiali di basket - Italia piegata Dalla Spagna : va k.o. 67-60 e dice addio al sogno dei quarti : La partenza lanciata e il finale in apnea: il copione più prevedibile di Italia-Spagna è quello andato in scena a Whuan, purtroppo per gli Azzurri. La Nazionale di Meo Sacchetti viene piegata dalle Furie Rosse per 67-60 e dice addio alla possibilità di qualificarsi ai quarti di finale del Mondiale con una partita di anticipo. Nonostante sia riuscita a imbrigliare gli uomini di Sergio Scariolo per 36 minuti e aver dato la sensazione, un attimo ...

La Nazionale italiana maschile di basket è stata eliminata dai Mondiali Dalla Spagna : La Nazionale italiana maschile di basket ha perso per 67 a 60 contro la Spagna nella prima partita del primo turno della seconda fase a gironi, ed è così stata di fatto eliminata dei Mondiali, anche se giocherà ancora una

Calciomercato Juventus - Dalla Spagna : a gennaio nuovo tentativo per Rakitic : Calciomercato Juventus – La Juventus non è riuscita a muoversi negli ultimi giorni di Calciomercato, problemi principalmente in uscita, a gennaio le cose potrebbero cambiare. Un calciatore che potrebbe cambiare maglia nella prossima finestra di mercato è il centrocampista Rakitic, il calciatore è rimasto al Barcellona ma secondo i rumors di mercato il croato era stato proposto al Psg nella trattativa Neymar. Il futuro di Rakitic ...