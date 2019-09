Attivisti WWF e studenti ripuliscono un tratto di sponda del Tevere per un futuro

Fonte : meteoweb.eu

(Di sabato 21 settembre 2019) Questa mattina decine di soci WWF Roma e Area Metropolitana e ragazzi universitari, insieme alle guardie volontarie del WWF, hanno effettuato una straordinaria operazione di pulizia dell’Oasi Urbana delraccogliendo in modo differenziato la plastica, l’alluminio e il vetro presente nel sito. “L’Oasi Urbana delè un luogo unico all’interno del centro storico – dichiara Raniero Maggini Presidente del WWF Roma e Area Metropolitana – che la natura ha riconquistato, un luogo nel quale sostano tanti animali tra cui un contingente di Nitticore – un piccolo airone – che tutti gli inverni resta nella Capitale. E’ un’area che merita di essere fruita da tutti i cittadini, in particolar modo dai ragazzi e scuole che qui possono trovare l’occasione di un vero e proprio laboratorio a cielo aperto. Da anni chiediamo il riconoscimento come Monumento Naturale da parte ...

