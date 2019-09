Twitter sta testando la funzionalità per nascondere le risposte negli Stati Uniti e in

La risposta a un tweet non ti piace? Twitter permette di nasconderla : Twitter (foto Chesnot/Getty Images) Twitter all’inizio del 2019 ha avviato un programma di test tramite l’applicazione Twttr per migliorare l’esperienza di conversazione sul social network. Questo test ha portato il social network a lanciare una nuova funzionalità che permetterà agli utenti di nascondere le risposte che riterranno irrilevanti, offensive o incomprensibili in modo da ottenere una conversazione sana e non tossica. Al via in ...

Twitter ha sospeso l’account di un ex consigliere saudita - sospettato di aver partecipato all’uccisione del giornalista Jamal Khashoggi : Twitter ha sospeso l’account di Saud al-Qahtani, ex consigliere della corte reale saudita, che un anno fa era stato licenziato per il sospetto che avesse avuto un ruolo nell’uccisione del giornalista saudita del Washington Post Jamal Khashoggi. Twitter ha anche rimosso

In Giappone e negli Stati Uniti Twitter permetterà di nascondere le risposte di una conversazione : Twitter introdurrà una nuova funzione che permetterà agli utenti di nascondere le risposte ricevute durante una conversazione: è un ulteriore tentativo di dare maggiore controllo agli iscritti e di contenere il diffondersi dei messaggi d’odio online. Twitter aveva sperimentato la nuova

La nascita del governo Conte - vista dagli utenti di Twitter : Il numero di tweet pubblicati nei giorni della fiducia al governo Conte sono stati in larga parte favorevoli al nuovo esecutivo, anche se i partiti di opposizione e i loro rappresentanti sono stati molto più attivi sul social rispetto a quelli di maggioranza. Lo riporta un'analisi svolta da Kpi6 per Agi che ha preso in esame i Contenuti condivisi dal 5 all'11 settembre. In totale sono stati 28 mila i tweet pubblicati e 177 mila le condivisioni. ...

Ascolti TV | Social Auditel 13 settembre 2019 : Tale e quale show in testa su Twitter con la vincitrice Lidia Schillaci - boom per Propaganda Live : Social Auditel 13 settembre 2019: Tale e quale show il più twittato, ma Zoro supera Conti con l'hashtag ufficiale Lidia Schillaci vincitrice della prima puntata ha imitato Lady ...

Twitter ha bloccato gli account del regime comunista di Cuba : (Foto: Maurizio Pesce / Wired) Twitter ha bloccato gli account di Raul Castro, il segretario del partito comunista ed ex capo dello Stato di Cuba, nonché fratello di Fidel Castro, di sua figlia Mariela, del ministero delle comunicazioni e di decine di giornalisti che scrivono per i principali organi d’informazione statali Cubani. Il blocco sarebbe dovuto alla violazione delle politiche del social network ma Twitter al momento non ne ha ancora ...

E qualcuno ha pure dubitato delle parole di Ancelotti. Il Napoli posta su Twitter il video degli spogliatoi del San Paolo (VIDEO) : Dopo il comunicato di Ancelotti di ieri che denunciava lo stato di incompletezza degli spogliatoi del San Paolo e le risposte dei vari funzionari chiamati in causa che avevano contraddetto il tecnico, il Napoli fa chiarezza e posta il video dello stato dei locali su Twitter Queste le condizioni degli spogliatoi del Napoli dello stadio San Paolo, a 70 ore da #NapoliSampdoria, che hanno scatenato la reazione di @MrAncelotti contro Regione, Comune ...

Billie Eilish ha spiegato perché lasciare Twitter è stata la miglior decisione della sua vita : "Ho troppo amore per me stessa" The post Billie Eilish ha spiegato perché lasciare Twitter è stata la miglior decisione della sua vita appeared first on News Mtv Italia.

Alessandro Borghi vince tutto su Twitter : «Sono l’attore - basta scambiarmi per il politico» : Alessandro BorghiAlessandro BorghiAlessandro BorghiAlessandro BorghiAlessandro BorghiAlessandro BorghiAlessandro BorghiAlessandro BorghiAlessandro BorghiAlessandro Borghi ha vinto tutto. Tra crisi di governo di fine estate e festival di Venezia nel pieno, è dell’attore il tweet che più merita di essere ricordato. «Ragazzi, vi prego, sono Alessandro Borghi, non Claudio, smettetela di menzionarmi in dibattiti politici di dubbio gusto», ha ...

Prestate attenzione ai falsi call center su Twitter perché potrebbero truffarvi : Un nuovo studio di Trend Micro mostra come il social media sia utilizzato dai cybercriminali per compiere truffe, ma anche come risorsa per la threat intelligence. I ricercatori Trend Micro hanno scoperto una truffa ricorrente che consiste nell’utilizzare finti account Twitter che falsificano quelli legittimi dei produttori per orchestrare truffe attraverso il supporto tecnico. L'articolo Prestate attenzione ai falsi call center su Twitter ...

Castagnetti ricorda su Twitter la "lezione di Berlinguer". La sua è una critica implicita al no di Zingaretti su Conte : Per combinare qualcosa bisogna esser disposti a bere dal calice amaro. È la morale della “lezione di Berlinguer” che Pierluigi Castagnetti, uno dei padri nobili del Pd molto vicino al presidente della Repubblica Sergio Mattarella, ricorda su Twitter.“Nel 1976 Berlinguer (che avrebbe preferito Moro) accettò Andreotti, perché riteneva che sono i programmi e non le persone il terreno e lo strumento della ...

Amazzonia - Macron posta su Twitter una foto degli incendi. Ma l’immagine è di 16 anni fa : “La nostra casa brucia”. Emmanuel Macron sposa lo slogan di Greta Thunberg e dei Fridays For Future per descrivere il disastro ambientale in Amazzonia. Lo fa con un post su Twitter e aggiunge la foto del “polmone del mondo” in fiamme. Ma l’immagine che pubblica non ha nulla a che fare con il disastro in corso in Brasile, perché risale a 16 anni fa. A scoprirlo è stata la redazione del quotidiano Libération, che l’ha ...

Hong Kong - Twitter e Facebook rimuovono falsi account : “Usati dalla Cina per diffondere false notizie sui manifestanti” : Twitter e Facebook hanno sospeso quasi mille account che diffondevano fake news sulle proteste ad Hong Kong. Eliminando questi profili i due social network hanno cercato di arginare quello che Twitter ha definito un comportamento “manipolativo” messo in campo da account legati al governo cinese, secondo quanto riferito dai due colossi social. I post mostravano come i manifestanti agissero in modo violento o fossero spinti da altre ...

Boschi-Salvini - scontro su Twitter : "Io una mummia?" E posta una foto in bikini : La deputata Dem risponde al vicepremier, pubblicando uno scatto con delle sue amiche in spiaggia: "Saluti dal sarcofago"