Sardegna | a Cala Sinzias nascono 74 tartarughe | è la prima volta in tutta l' estate

Incendi - ancora emergenza al Sud e nelle Isole : 20 roghi in Sardegna - continua l’impegno dei soccorsi in Calabria e in Sicilia : continua l’emergenza Incendi a Sud Italia e nelle Isole: in Sardegna, dove per oggi era stata diramata un’allerta arancione, sono scoppiati oltre 20 Incendi, di cui quattro hanno richiesto l’intervento degli elicotteri del Corpo forestale. Tra i quattro più vasti, il primo è scoppiato in agro di Desulo, in località C. Doi, dove è intervenuto un elicottero del Corpo forestale proveniente dalla base di Sorgono. Le operazioni di ...

Turismo - la reputazione delle Regioni : boom per il Nord - il Centro e la Sicilia - male Sardegna e Calabria : Ben 754 milioni di pagine indicizzate, circa 3,9 milioni di like sulle reti sociali, poco più di 44 milioni le recensioni conteggiate e oltre 300 mila le strutture ricettive osservate. Sono questi i numeri generati dalle Regioni italiane per costruire la reputazione turistica delle destinazioni e sintetizzati dal Regional Tourism Reputation Index per il 2019 realizzato in esclusiva da Demoskopika per il libro “Ritorno al Turismo”, edito da ...

Cala Coticcio in Sardegna - la spiaggia preferita dalla blogger Natasha Oakley : L'Italia è, senza alcun dubbio, la nazione più stimata al mondo dal punto di vista artistico, culturale e paesaggistico. Magari non saremo i più bravi a valorizzare ciò che abbiamo ma le bellezze che offre il Bel Paese sono diverse e indimenticabili. Lo "Stivale" italiano è stato apprezzato da poeti, viaggiatori, scrittori, Capi di Stato, personalità dello spettacolo e via di seguito, ma non è così scontato che un personaggio noto come la ...