Pensioni | Conte su Q100 | ' Dai privati riscontro basso ma un ricambio c' è stato'

Pensioni - Conte : ‘Su Quota 100 poco riscontro ma la misura resta’ : Sulla riforma delle Pensioni e in particolare su Quota 100 si è espresso oggi il presidente del Consiglio Giuseppe Conte, che ieri ha affrontato la questione anche con i sindacati durante l’incontro convocato a Palazzo Chigi per discutere della manovra economica e finanziaria che il governo giallorosso si appresta a varare e dalla quale ci si attende molto sul fronte delle politiche sociali. Il premier, anche alla luce dei dati aggiornati ...

Pensioni ultime notizie : Uil fa appello al nuovo governo Conte : Pensioni ultime notizie: Uil fa appello al nuovo governo Conte Le Pensioni restano ancora un tema chiave delle discussioni e delle trattative che si intavoleranno per il prossimo anno, in vista della Legge di Bilancio. Negli ultimi tempi si è spesso parlato di Quota 100, Ape sociale e Opzione Donna. Le ultime notizie a riguardano riportano che Opzione Donna sarà prorogata, mentre Ape Social dovrebbe essere rinforzata. E Quota 100? Dovrebbe ...

RIFORMA Pensioni & LAVORO/ Rdc - quota 100 e cuneo - le tre mine sul Conte 2 : RIFORMA PENSIONI. Ridimensionare Rdc e quota 100 sarà molto difficile, anzi le spese aumenteranno. E sul costo del LAVORO Pd e M5s hanno proposte diverse.

Pensioni - lavoro e Conte bis : Cgil - Cisl - Uil chiedono convocazione : 'Serve discontinuità' : Dopo la conclusione della crisi istituzionale avviata con la recente rottura del governo giallo - verde e l'avvio del Conte Bis dalle parti sociali arriva un invito al nuovo governo per la ripresa del dialogo con una pronta convocazione. Una richiesta alla quale si chiede di dare seguito nei prossimi giorni per riprendere in mano i tanti dossier riguardanti il lavoro, il welfare e le Pensioni, al fine di dare un'impostazione di discontinuità al ...

Pensioni ultime notizie : testo definitivo governo Conte Bis - cosa recita : Pensioni ultime notizie: testo definitivo governo Conte Bis, cosa recita Sul fronte Pensioni ultime notizie non possono non riguardare il programma del governo Conte bis. Stando al testo definitivo dello stesso si avranno maggiori politiche di welfare e quindi di assistenza sociale, soprattutto con focus alle famiglie aventi basso reddito. Mentre per Quota 100 non c’è alcuna indicazione (potrebbe restare così com’è anche nel 2020 e forse ...

Riforma Pensioni e Conte Bis : assegni di garanzia - Q100 e OD le tematiche chiave : Con l'ufficializzazione del nuovo governo Conte bis si prepara alla ripartenza anche l'attività di governo e riprendono consistenza i numerosi dossier riguardanti la previdenza ed il welfare. Si tratta di tematiche importanti, ma soprattutto di provvedimenti sui quali sono rimaste in sospeso moltissime rivendicazioni che attendono risposte immediate, sia per la delicatezza della situazione quanto per la scadenza di alcune opzioni di flessibilità ...

Pensioni anticipate opzione donna in LdB2020 : verso proroga con il Conte Bis : Dopo lo scioglimento della riserva da parte di Giuseppe Conte per la formazione del nuovo governo giallo - rosso cominciano ad emergere nuovi dettagli anche in merito al programma che sarà attuato a partire dalle prossime settimane. In tal senso, la stampa specializzata ha fornito importanti dettagli rispetto a quali siano i propositi dell'esecutivo formato da 5S e PD per il comparto previdenziale ed il welfare. Infatti, se fino a ieri appariva ...

Flat tax - Pensioni e migranti : cosa cambia con il Conte bis : Fra giallorossi e gialloverdi poche differenze lessicali su politica di bilancio, giustizia, risparmiatori, conflitto di interessi, banca per gli investimenti e digitalizzazione Pa

Pensioni ultime notizie : Quota 100 - Durigon “molto preoccupato da Conte” : Pensioni ultime notizie: Quota 100, Durigon “molto preoccupato da Conte” Sul tema Pensioni ultime notizie riguardano i timori del sottosegretario al Lavoro uscente Claudio Durigon. L’esponente leghista sta infatti pubblicando da qualche giorno alcuni post polemici contro il suo ex premier Giuseppe Conte, che oggi sarebbe disposto a guidare un’alleanza tra Movimento 5 Stelle e Partito Democratico. Le sue ultime dichiarazioni lasciano quindi ...

Pensioni ultima ora : Quota 100 Lega “non capiamo intenzioni di Conte” : Pensioni ultima ora: Quota 100 Lega “non capiamo intenzioni di Conte” Pensioni ultima ora: la Lega dopo aver spinto affinché il Governo Conte approvasse Quota 100 continua a farne un punto centrale del dibattito pubblico. Dopo la rottura dell’alleanza tra il Movimento 5 Stelle e la Lega, dovrà essere il prossimo esecutivo a stabilire la linea sulle misure da confermare, da modificare o sulle nuove eventuali misure da ...

Pensioni anticipate - Borgonzoni (Lega) su Conte : 'Non ha detto che non toccherà quota 100' : Le Pensioni anticipate tramite quota 100 continuano a restare al centro del dibattito politico, diventando ancora una volta oggetto di discussione nello sviluppo delle recenti consultazioni. Il tema è emerso nuovamente proprio questa mattina, durante l'incontro a Montecitorio tra il Presidente del Consiglio Giuseppe Conte e i rappresentanti della Lega Nord. Alla riunione non era presente il leader del partito Matteo Salvini, che ha delegato ai ...

Pensioni ultima ora : governo Conte bis - altri esodati a rischio : Pensioni ultima ora: governo Conte bis, altri esodati a rischio Pensioni ultima ora: la nascita di un nuovo esecutivo rischia di produrre conseguenze in campo previdenziale. Dopo l’introduzione di Quota 100 (pensione anticipata per chi ha 62 anni di età e 38 anni di contributi versati) ad opera del governo Conte e della maggioranza composta da Movimento 5 Stelle e Lega, le cose potrebbero cambiare già nei prossimi anni. Pensioni ...

Pensioni ultima ora : Quota 100 e dimissioni Conte - cambia col nuovo governo? : Pensioni ultima ora: Quota 100 e dimissioni Conte, cambia col nuovo? Pensioni ultima ora: la crisi politica è entrata nel vivo dopo le dimissioni presentate al Capo dello Stato Mattarella da parte del presidente del Consiglio Giuseppe Conte martedì 20 agosto. A questo punto si parla sempre con maggiore insistenza della possibilità che nasca un nuovo esecutivo sostenuto da un’altra maggioranza parlamentare composta da M5S, Pd e ...

Pensioni ultime notizie : incontro Conte-sindacati - ecco le richieste : Pensioni ultime notizie: incontro Conte-sindacati, ecco le richieste Sul fronte Pensioni ultime notizie riguardano l’incontro a Palazzo Chigi tra il premier Conte e i sindacati. Al vertice erano presenti, oltre al presidente del Consiglio, il vicepremier e ministro del Lavoro e dello Sviluppo Economico Luigi Di Maio, il ministro dell’economia Giovanni Tria, il ministro per il Sud Barbara Lezzi, il ministro dei Beni Culturali Alberto Bonisoli ...