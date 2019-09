Non rispetta i principi canadesi | il dibattito sulla foto di Trudeau con il

“Con quei capelli a scuola Non entri” : le regole si rispettano e a Scampia il metodo funziona : Abbiamo un dress code che va rispettato, quei capelli sono un capriccio” Così Rosalba Rotondo, dirigente scolastico nell’istituto comprensivo Ilaria Alpi-Carlo Levi di Scampia, a Napoli. Il caso è diventato di interesse nazionale. Ecco i fatti. A un ragazzino di 13 anni è stato impedito di entrare in classe per via dei suoi capelli. La segnalazione di quanto accaduto è partita dalla nonna del ragazzino che ha raccontato la vicenda al ...

CONSIGLI Non RICHIESTI/ I "3 capi" da rispettare per fare carriera : Il primo capo è il proprio superiore. Il secondo è il proprio team di collaboratori. E il terzo, non meno importante, è il cliente

Gualtieri a Eurogruppo : “Investimenti verdi scorporati dalla manovra? Sì - ma Non subito”. Centeno : “Italia ha sempre rispettato le regole” : Gli scontri con l’Europa sono finiti. Il nuovo ministro dell’Economia, Roberto Gualtieri, lo ha detto in un’intervista a Repubblica e lo ha ribadito arrivando all’Eurogruppo di Helsinki, suo primo impegno pubblico da quando è diventato membro del nuovo esecutivo. Nella mente del politico Dem inizia una stagione di confronto, accordi e riforme, senza i toni esasperati che hanno contraddistinto gli ultimi 14 mesi di governo ...

Vaccini - assessore Veneto : “Le norme vanno rispettate - Non ci può essere l’anarchia totale” : Elena Donazzan (Lega), assessore all’istruzione e al lavoro della Regione Veneto, è intervenuta ai microfoni della trasmissione “L’Italia s’è desta”, condotta dal direttore Gianluca Fabi, Matteo Torrioli e Daniel Moretti su Radio Cusano Campus, emittente dell’Università Niccolò Cusano. Vaccini: ingresso vietato a 7mila bambini negli asili in Veneto. “Settemila bambini non sono vaccinati e quindi potenzialmente non possono essere iscritti e ...

Il ciclista Non rispetta il rosso e rischia di investire un passante - poi si ferma e gli dà una testata : Prima passa col rosso, rischiando di investire un passante sulle strisce pedonali. Poi, quando l’uomo in giacca e cravatta gli urla qualcosa, lamentandosi dell’accaduto, si ferma, lascia la bici, torna indietro e gli dà una testata in pieno volto. È successo a Londra, in Farringdon Street, dove un ciclista ha colpito un 57enne. La vittima è stata portata in ospedale, dove gli sono stati applicati punti di sutura sopra un occhio. Il ...

Governo - Kurz : 'Non pagheremo debiti dell'Italia - sanzioni per chi Non rispetta le regole' : Il nuovo Governo presieduto da Giuseppe Conte presto sarà chiamato a varare la nuova legge di bilancio. Si tratterà di un passaggio cruciale per il futuro dell'Italia, considerato che occorrerà trovare più di venti miliardi di euro per scongiurare l'aumento dell'Iva. Una prospettiva che le forze politiche intendono evitare e sul quale lo stesso Mattarella si è esposto sottolineando come forse sarebbe opportuno rivedere quelli che sono i ...

Lo Stato che Non rispetta i patti (senza sensi di colpa) : Francesco Alberoni Le leggi retroattive non sono solo ingiuste, ma anche immorali e irrazionali La mia collega Cristina Cattaneo, che si occupa di psicoterapia, mi dice che molte nevrosi, sofferenze e sensi di colpa sono dovuti a un errore logico e temporale. Prendiamo il caso di una madre che non si è trasferita a casa del figlio per curare il nipotino perché era convinta che la suocera non dovesse vivere con la famiglia del figlio. ...

Gossip Uomini e Donne : Ivan Gonzalez Non rispetta Sonia Pattarino? : Ivan Gonzalez e Sonia Pattarino di Uomini e Donne in crisi? Il Gossip La popolare influencer Deianira Marzano ha ricevuto segnalazioni su instagram da diversi suoi follower su una vecchia conoscenza del Trono Classico di Uomini e Donne: Ivan Gonzalez. Cosa è successo stavolta? Il ragazzo pare sia stato sorpreso da molti suoi fan scrivere commenti decisamente ‘pepati’ sotto le immagini di diverse ragazze sul social fotografico. Un ...

Differenziata a Comiso - guerra a chi Non rispetta le regole : telecamere e controlli : Raccolta Differenziata a Comiso, l'assessore Biagio Vittoria annuncia tolleranza zero. Dopo quattro mesi dall’avvio del nuovo sistema di raccolta

Justin Bieber : "Ho abusato di droghe pesanti e Non ho rispettato le donne. Non volevo più vivere" : “Ho iniziato a fare uso di droghe pesanti a 19 anni e ho abusato di tutte le mie relazioni. Ero pieno di collera, irrispettoso verso le donne e arrabbiato. Non volevo più vivere”. Lo confessa il cantante Justin Bieber ai suoi fan, attraverso una lettera pubblicata sul suo profilo Instagram. Il successo e il denaro - rivela l’artista 25enne - hanno sopraffatto la sua adolescenza: ”È difficile alzarsi la ...

Migranti : Enac nega voli ad aerei ong - Non rispettate norme nazionali (2) : (AdnKronos) – Le operazioni di Search And Rescue, rileva l’Enac, “sono operazioni professionali che nel nostro sistema richiedono un regime autorizzativo non compatibile, peraltro, con gli aeromobili di costruzione amatoriale. Di tutto ciò abbiamo dato informazioni al proprietario – esercente del velivolo e all’autorità francese”.Il Moonbird, rileva l’Ente, “è un aereo svizzero che presenta ...

Polemiche dopo funerali di Diabolik - famiglia : "Patti Non rispettati" : Polemiche dopo funerali di Diabolik, famiglia: "Patti non rispettati" dopo la cerimonia al Divino Amore, la moglie e le figlie del leader degli 'Irriducibili' hanno criticato la gestione dell'evento: "L’auto con il feretro avrebbe dovuto passare tra la folla per l'ultimo saluto dei tifosi", ma "il Questore ...

Le modifiche degli Indici d'Affidabilità Non rispettano i tempi previsti dallo Statuto : Gli Indici Sintetici di Affidabilità continuano a tenere banco in questo fine agosto. O meglio le loro modifiche introdotte dal decreto ministeriale del 9 agosto 2019 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana dello scorso 17 agosto 2019. Secondo quanto riportato dal quotidiano economico e finanziario Italia Oggi, infatti, le modifiche apportate dal decreto alla predisposizione degli Indici sintetici di affidabilità ...

Traghetto contro yacht alle Eolie - 5 feriti. «La nave Non ha rispettato la precedenza» : Cinque feriti di cui uno grave nello scontro fra un Traghetto con 350 turisti si è scontrato e uno yacht nel mare delle Eolie. Erano tutti sul Traghetto. Illesi gli occupanti dello yacht....