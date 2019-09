Giù le mani dai bambini

Castelli Romani : confiscati 3 - 5 mln di euro a noto pregiudicato : Roma – Un notevole patrimonio – comprendente 15 immobili, automobili e disponibilità economiche, per un valore totale di circa 3,5 milioni di euro – nella disponibilità di un pregiudicato abitualmente dedito a reati contro il patrimonio e allo spaccio di sostanze stupefacenti, è stato definitivamente sequestrato dalle Fiamme Gialle del Comando Provinciale di Roma in esecuzione di un provvedimento emesso dalla Sezione Misure di Prevenzione ...

Ginnastica ritmica - Mondiali 2019 : Agiurgiuculese e Baldassarri volano nella finale all-around - domani caccia al pass olimpico : A Baku (Azerbaijan) si è concluso il lunghissimo turno di qualificazione dei Mondiali 2019 di Ginnastica ritmica, dopo quattro intensissimi giorni si è finalmente delineato il quadro delle 24 atlete ammesse alla finale del concorso generale individuale che andrà in scena domani. Si tratta della gara per eccellenza, quella che premia le ginnaste più complete e che in questa occasione metterà in palio 16 pass per le Olimpiadi di Tokyo 2020. ...

VIDEO – Nasce la Llorente mania! Peppe Iodice - coro geniale sulle note di’Jambo’ di Giusy Ferreri : coro Llorente coniato da Peppe Iodice Peppe Iodice e Stefano De Martino esultano allegramente in tribuna alla vittoria del Napoli contro il Liverpool. Il comico partenopeo ha creato un nuovo coro dedicato al neo acquisto azzurro Fernando Llorente, autore della rete del 2-0. Dossena su Allan – L’ex laterale sinistro di Liverpool e Napoli Andrea Dossena ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Radio 24 Minacce a ...

In Germania la triangolare Macellai - giudice un siciliano : Domenica in Germania la triangolare amichevole della Nazionale Italiana Macellai. In qualità di giudice ci sarà un siciliano, Gianni Giardina

Verissimo - torna Silvia Toffanin e ospita Antonella Clerici : “La tv mi è stata tolta in maniera ingiusta… Eppure non è che vedo fenomeni” : torna Verissimo, e come sempre il parterre di ospiti si annuncia ricco. Silvia Toffanin sa come guidare la ‘macchina perfetta’ del suo contenitore pomeridiano, e in questa puntata di sabato 14 settembre con lei ci saranno Ilary Blasi e Alvin (che si preparano a condurre Eurogames), Giulia De Lellis, Enrico Brignano, Alberto Urso, Virginia e Vicktorija Mihajlovic, in studio per parlare del padre Sinisa e della malattia che sta ...

“Giù le mani”. Ah! Michelle Hunziker e Tomaso Trussardi - sta succedendo a loro. Addirittura… : Ciclica un po’ come una qualsiasi delle stagioni, ecco arrivare, immancabile, la notizia sulla presunta crisi tra Michelle Hunziker e il suo Tomaso Trusardi. La bella svizzera si confida a Oggi alla vigilia della stagione televisiva che la vedrà grande protagonista e parla della sua estate: “L’ho trascorsa appiccicata alle bambine, mi sono proprio goduta la mia famiglia”. Ma anche delle voci di crisi col marito Tomaso Trussardi: “Sono uscite ...

Paolo Becchi - gli strani silenzi di Giuseppe Conte : "Di cosa non ha mai parlato". La manina di Papa Francesco : "Un silenzio assordante". Paolo Becchi è rimasto sorpreso da quello che Giuseppe Conte non ha detto, tra Camera e Senato. Una spia di quello che dobbiamo aspettarci dal governo di Pd e M5s. Il "buco nero" di Conte nei due giorni della fiducia riguarda, spiega il professore ed editorialista di Libero

Allerta Meteo Friuli Venezia Giulia : maltempo in arrivo - criticità idrogeologica da domani mattina : La Protezione civile del Friuli Venezia Giulia ha diffuso un’Allerta Meteo codice giallo per criticità idrogeologica: l’avviso è valido dalle 8 di domani mattina e fino alle 8 di lunedì. Nella giornata di domani un fronte interesserà il Triveneto richiamando correnti umide meridionali sulla regione: al mattino saranno probabili piogge sparse in genere deboli o moderate. Nelle ore successive, e specie dal pomeriggio e in serata, le ...

Conte ha sciolto la riserva : domani alle 10 il giuramento. Ecco il governo : 21 ministri - Fraccaro sottosegretario La lista completa : i nomi| Ritratti : Dopo il via libera incassato con il voto su Rousseau, Conte ha definito la squadra dei ministri del nuovo esecutivo. Lamorgese è il nuovo ministro dell’Interno, mentre alla Difesa va Guerini e agli Esteri Di Maio. Il sottosegretario sarà Fraccaro