Dengue | un caso a Firenze | scatta la disinfestazione delle zanzare

Dengue - secondo caso a Jesi : disposta la disinfestazione : secondo caso di Dengue, malattia infettiva tropicale, a Jesi, dopo quello rilevato l’8 agosto. Si tratta di un giovane del luogo – informa l’Asur – rientrato da un viaggio all’estero. Le sue condizioni sono in miglioramento. L’Asur ha informato il l Comune di Jesi che e’ stato accertato un nuovo caso di Dengue (malattia infettiva tropicale), riguardante un giovane Jesino rientrato da un viaggio ...

Febbre dopo viaggio all’estero - doppio caso di Dengue a Firenze : “Via alla disinfestazione” : doppio caso di Febbre Dengue a Firenze: si tratta di una coppia appena rientrata da un viaggio all'estero. L'uomo è ancor ricoverato, mentre la donna dovrebbe essere dimessa a breve. Al via le operazioni di disinfestazione anti-zanzare nelle zone di viale Duse e via Masaccio: "Interventi a scopo cautelativo per ridurre la possibilità di ulteriore contagio".Continua a leggere

Emilia Romagna : sospetto caso di Dengue o Chikungunya nel Ravennate : L’Ausl della Romagna ha rilevato la presenza di un sospetto caso di malattia infettiva tropicale (tipo Dengue o Chikungunya) nel comune di Faenza. L’infezione avrebbe colpito una persona residente nella frazione di Fontanone di rientro da un viaggio all’estero. Per precauzione è stato programmato un intervento straordinario di disinfestazione per un raggio di 100 metri, programmato di notte a partire da oggi fino a domenica. La ...

Toscana - caso di Dengue a Barberino del Mugello : attivati gli interventi di disinfestazione : Un caso di malattia di Dengue è stato segnalato in Toscana a Barberino del Mugello. Lo comunica l’Ausl Toscana Centro, informando che sono iniziate questa mattina le operazioni di disinfestazione in due zone circoscritte della località in provincia di Firenze, dopo la segnalazione dell’Ufficio Igiene e Sanità pubblica competente per l’area. Già ieri – spiega l’azienda – l’Ufficio si è attivato per ...

Dengue - assessore Riccardi rassicura : “Il caso in Friuli è rimasto isolato” : “Possiamo rassicurare la popolazione che il caso di Dengue che ha colpito una giovane donna di Ronchi dei Legionari e’ un episodio isolato: la donna ha contratto la malattia nel corso di un suo viaggio in Thailandia. La donna sta bene e il suo quadro clinico e’ in netto miglioramento. Inoltre oggi si sono concluse le misure di contrasto previste dal protocollo del Piano nazionale e la situazione tornerà alla normalità”. ...

