Cisl | ex Mercatone Uno | vertenza dimenticata Sindacati sollecitano tavolo Mise | grave

Fonte : romadailynews

(Di venerdì 20 settembre 2019) Roma – Futuro incerto quello dei 1860 lavoratori exUno. Mentre si avvicina la scadenza per la presentazione delle offerte vincolanti per l’acquisto dell’intero o di parte del perimetro del compendio aziendale prevista per il 31 ottobre e dopo il rinvio dell’incontro al ministero dello Sviluppo Economico previsto per il 16 settembre, idi categoria Filcams Cgil, Fisascate Uiltucsancora una volta ila convocare ilfinalizzato ad assicurare una supervisione istituzionale e maggiori garanzie di trasparenza e ripristinare corrette relazioni sindacali. Isegnalano anche lo stallo sull’attivazione delle politiche attive a livello regionale ed esortano a definire la revisione delle modalità di coinvolgimento degli attori coinvolti, allo stato impossibilitati a procedere. Sullo sfondo anche la situazione dei 10mila dipendenti ...

