Tutti i motivi per cui l’acqua fa bene | ma non troppo | analisi e dati sui valori di

Fonte : meteoweb.eu

(Di giovedì 19 settembre 2019) Se pensate che bere tanta acqua facciaalla salute, vi sbagliate. Secondo un recente studio, infatti, bere troppa acqua non solo fa male alla salute, ma potrebbe addirittura provocare delle disfunzioni nell’organismo, come la diluizione degli elettroliti nel sangue (sodio e potassio), che serbano una funzione essenziale nel bilancio dei liquidi tra l’interno e l’esterno delle cellule. Inoltre, quando si beve troppa acqua può verificarsi un malessere generale, che comporta vomito, mal di testa, nausea, aumento di pressione sanguigna e, allo stesso tempo, stato confusionale, sonnolenza, respirazione difficoltosa e stanchezza diffusa. Il gruppo di esperti scientifici dell’Autorità Europea per la Sicurezza Alimentare sui prodotti dietetici, ha ridefinito i quantitativi dietetici e nutrizionali da assumere di determinati nutrienti, come l’acqua, che va ...

CottarelliCPI : Questa nota dell’#OsservatorioCPI, già pubblicata su @ilfoglio_it, spiega i motivi della crisi argentina e ne trae… - Einaudieditore : «Avete sbagliato tutti gli accenti». Egoisticamente, una delle cose che questo bot apprezza di più del libro di… - ZedEndOfTheFW : RT @pordenonelegge: 'In Via dalla pazza classe racconto le motivazioni per cui i nostri volontari lavorano: chi per passione politica, chi… -