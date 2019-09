Taglio del nastro per il Salone Nautico di Genova

Conte incontra i sindacati e disegna la manovra : “La priorità è il Taglio delle tasse” : Il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, ha incontrato i segretari generali di Cgil, Cisl e Uil, con l'obiettivo di fare il punto sulla prossima legge di Bilancio con i sindacati. Le priorità, per la manovra, secondo il governo sono l'alleggerimento della pressione fiscale (a partire dalle tasse sul lavoro), il verde e il Sud.Continua a leggere

Conte vede i sindacati. «Taglio delle tasse sul lavoro e conti in ordine» : «L'ascolto delle parti sociali è un metodo di lavoro che ho adottato sin dall'inizio e che intendo proseguire», assicura il presidente del Consiglio. «Il nostro obiettivo è quello di remare insieme per il bene del Paese».

Conte ha detto che le priorità sono il Taglio delle tasse e i conti in ordine : "Il nostro obiettivo è quello di remare insieme per il bene del Paese. Temi come l'alleggerimento della pressione fiscale a partire dalla riduzione delle tasse sul lavoro, una nuova agenda di investimenti "verdi", e un piano strutturale di interventi per il Mezzogiorno sono priorità che siamo determinati a mettere al centro della prossima manovra economica. Abbiamo un quadro di finanza pubblica che ci impegna con vincoli ben precisi". ...

Pd - la Tagliola della scissione Quando Renzi staccherà la spina : Ciò che ha reso stabile la politica italiana, dalla fine della guerra all’inizio degli Anni Novanta, è stata l’inamovibile centralità della Democrazia Cristiana. Ma la Balena Bianca non governava da sola. E non è che tutti i suoi alleati l’amassero di vero amore Segui su affaritaliani.it

Vodafone potrebbe introdurre novità al sistema delle ricariche ed eliminare il Taglio da 5 euro : Stando alle ultime indiscrezioni, nei prossimi giorni Vodafone potrebbe introdurre una novità che riguarda le sue ricariche con sistema "scartch card" L'articolo Vodafone potrebbe introdurre novità al sistema delle ricariche ed eliminare il taglio da 5 euro proviene da TuttoAndroid.

Stipendi più alti dal 2020 : come funzionerà il Taglio del cuneo fiscale : Buone notizie in arrivo per i lavoratori e lavoratrici di tutta Italia, soprattutto quelli che percepiscono salari bassi, e ad ogni cedolino paga, abbassano gli occhi in segno di disperazione, per la magra cifra che spetta loro ogni mese: arriveranno Stipendi più alti dal 2020. Almeno così è stato annunciato dal nuovo Governo Conte bis, che ha promesso, tra tutte le altre novità della Legge di bilancio 2020, anche un bel taglio del cuneo ...

Draghi - le mosse della Banca centrale europea : Taglio dei tassi e più spesa per la ripresa : Il peggioramento dell'economia è più serio del previsto. E l'inflazione è ben lontana dall'obiettivo. Basta questo per chiamare la Bce, all'ultima curva di Mario...

Nuovo Qe da 20 miliardi al mese e Taglio dei tassi sui depositi : ecco il bazooka della Bce : Un pacchetto complesso per contrastare la flessione delle aspettative di inflazione. La Banca centrale europea ha

4° Raduno "Ricordando il BatTaglione Alpini L'Aquila" – Decennale del terremoto di L'Aquila 2009-19 : L'Aquila - L'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale si schiera a sostegno del "4° Raduno "Ricordando il Battaglione Alpini L'Aquila" – Decennale del terremoto di L'Aquila 2009-2019" che si terrà all'Aquila dal 13 al 15 settembre prossimo. Il Presidente Lorenzo Sospiri, i due vice-presidenti Santangelo e Pettinari, insieme ai consiglieri segretari Bocchino e Pepe, hanno infatti ...

Governo Conte - niente flat tax - sì al Taglio del cuneo - il Giornale : ‘Beffa per lavoratori’ : Nel discorso del Presidente Conte alle Camere, lo stesso Premier ha confermato come il taglio del cuneo fiscale sarà lo strumento che il Governo vuole varare. Tagliare il cuneo fiscale significa tagliare il costo del lavoro. Conte ha spiegato che l'intervento verterà su un taglio per i lavoratori, che di fatto si vedrebbero così, aumentare la busta paga a fine mese. Saranno soprattutto i redditi medio bassi ad essere interessati da questa ...

Conte incassa la fiducia della Camera : stop Iva e Taglio cuneo - nuovo Patto stabilità. Ma è bagarre in Aula con Lega e Fdi : Giuseppe Conte ottiene la fiducia della Camera al suo secondo governo, quello che si propone "una nuova stagione di riforme". Arrivano i voti previsti di M5s, Pd e LeU, e l'opposizione durissima di Lega e FdI, che dalla piazza di Montecitorio convocata contro il nuovo governo portano la bagarre nell'Aula della Camera, con continue interruzioni e i cori "Elezioni" "Buffone" "Dignità" "Mai col Pd" che segnano gli interventi del premier. Che prova ...

Conte incassa la fiducia della Camera : stop Iva e Taglio cuneo - nuovo Patto stabilità : stop all'aumento dell'Iva e taglio del cuneo fiscale. Sono i pilastri della manovra per il 2020, primo vero banco di prova per il nuovo governo giallorosso. Le risorse arriveranno, come ha spiegato il presidente del Consiglio Giuseppe Conte nelle comunicazioni alla Camera, dai risparmi derivanti dal calo dello spread, dalla spending review, dal riordino delle tax expenditures e dalla lotta all'evasione che avra' nel mirino i grandi evasori. Ma ...

Governo - ok a legge sulla rappresentanza sindacale per fissare salario minimo. E Taglio del cuneo “tutto a vantaggio dei lavoratori” : Il salario minimo sarà fissato prevedendo l’efficacia erga omnes dei contratti collettivi sottoscritti dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative. Come previsto dall‘articolo 39 della Costituzione, finora inattuato. Una scelta che richiederà, come primo passo, l’approvazione di una legge sulla rappresentanza sindacale. In parallelo occorre “individuare il giusto compenso per i lavoratori non dipendenti, al fine ...

Fanatics gestirà la vendita al detTaglio del Real Madrid : Il Real Madrid ha rinnovato nel 2019 il proprio contratto di sponsorizzazione con Adidas. Il club spagnolo ha prolungato per altri otto anni il rapporto con la società tedesca, fino al 2028. Per quanto riguarda le cifre, il contratto prevede un fisso superiore ai 100 milioni di euro annui (si ipotizza tra i 110 e […] L'articolo Fanatics gestirà la vendita al dettaglio del Real Madrid è stato Realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e ...