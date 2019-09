Sul Sole 24 Ore tornano storie e protagonisti dei territori

Un Posto al Sole Anticipazioni 18 settembre 2019 : Il mistero Sull'omicidio di Nino Rosato si infittisce : Marina cerca di convincere Arturo ad accettare i domiciliari mentre il mistero sulla morte di Rosato si fa sempre più confuso.

Crotone - mamma dimentica chiavi Sul sediolino : bimba di 18 mesi si chiude nell’auto al sole : La piccola salvata dall'intervento degli agenti delle volanti della Questura di Crotone che hanno rotto il lunotto dell'auto liberandola. La bimba si era chiusa dentro da sola giocando con le chiavi della vettura dopo che la mamma le aveva lasciate accidentalmente sul sedile accanto al sediolino.Continua a leggere

Isole Tremiti - tragedia Sul lavoro a San Domino : operaio precipita dal tetto e muore : Una brutta tragedia sul lavoro si è verificata questa mattina, lunedì 16 settembre, sull'isola di San Domino, in Puglia, che fa parte dell'arcipelago delle Isole Tremiti. Le stesse ricadono nel territorio della provincia di Foggia. Per cause ancora in corso di accertamento, pare che oggi un operaio di 67 anni sia caduto dal tetto di un'abitazione, facendo un volo di ben 4 metri. Per il malcapitato non c'è stato nulla da fare, in quanto è ...

Morti Sul lavoro - operaio di 67 anni perde la vita cadendo da un tetto alle isole Tremiti : Un operaio è morto sull’isola di San Domino, nell’arcipelago delle Tremiti, cadendo dal tetto di un immobile. L’uomo, 67 anni, era originario di Termoli, in provincia di Campobasso. Secondo quanto appreso finora, stava installando una grondaia quando ha perso l’equilibrio cadendo da circa 4 metri. Insieme al personale del 118 che ha provato a soccorrere l’uomo, sul posto è arrivato anche il personale dello Spesal ...

Italian Softball Series - Finale Serie A1 2019 : Bussolengo vola Sul 2-0 a Bollate - la prossima settimana avrà il match point in casa : E’ un altro pomeriggio che diventa sera con tratti di felicità per Bussolengo, è un’altra maledizione che sembra arrivare sulla testa di Bollate, per cui le venete, almeno in Finale scudetto, sembrano davvero stregate. Lo Specchiasol vince entrambe le gare odierne delle Italian Softball Series, portandosi sul 2-0 nel campo avversario e potendo trasformare davanti al proprio pubblico, tra una settimana, ogni singolo match point a ...

Meteo : splende il Sole Sull'Italia - caldo in aumento da oggi : L'anticiclone si sta rapidamente rinforzando su tutto il Mediterraneo centrale e sull'Italia, in risposta alla forte ondata di maltempo che si sta accanendo sulla Spagna tra Valencia e Alicante....

Da giovedì arriva l'estate settembrina - sole e temperature in rialzo Sulla Penisola : Roma - Il vortice mediterraneo attualmente posizionato sulle Baleari provocherà un rapido peggioramento del tempo per la giornata odierna su basso Piemonte, Liguria, Isole maggiori e basso Tirreno, con piogge e rovesci (talora anche a carattere temporalesco) tendenti comunque ad esaurirsi entro mercoledì; irregolarmente nuvoloso altrove, con precipitazioni pressoché assenti o molto localizzate. La circolazione depressionaria ...

Peggioramento in arrivo Sulle Isole Maggiori ed estremo Nord-ovest : Bentrovati amici mentre oggi abbiamo la rimonta dell’alta pressione sulla penisola , mentre un nuovo Peggioramento minaccia il Nord-ovest e le due Isole Maggiori. Pressione al suolo prevista per martedì 10 Settembre Gia’ nella giornata di Martedì i primi rovesci o temporali interesseranno al mattino la liguria occidentale con fenomeni in estensione al basso Piemonte e lungo le Alpi occidentali. Nel corso del pomeriggio-sera ...

Una maglietta autografata di Lucio Dalla è stata rinvenuta Sul fondale delle isole Tremiti : Durante un'operazione di pulizia del fondale organizzata dai ragazzi non vedenti dell'associazione Albatros, dal Parco Nazionale Del Gargano e dal governatore della Puglia Michele Emiliano, sul fondale del porto San Domino è emersa una maglietta autografata di Lucio Dalla. Il gruppo partecipava alla spedizione - alla quale aveva partecipato anche Vladimir Luxuria - per raccogliere la plastica gettata in mare, quando tra i rifiuti è stata ...

Maltempo e neve Sulle Dolomiti - ma oggi è tornato il sole : Dopo il Maltempo e la neve caduta sulle Dolomiti nella notte, già oggi il sole è tornato protagonista. Arpav (Agenzia regionale per l’ambiente del Veneto) rende noto che la perturbazione ha portato accumuli solo sopra i 2mila metri di quota con un picco a Ra Valles, oltre Cortina d’Ampezzo, di ben 27 cm di neve. Imbiancate tutte le cime maggiori: a Monte Piana (2.300 metri) si sono registrati 16 cm, mentre, in zona Marmolada, tra ...

Previsioni Meteo : nubi e piogge al Sud e al Nordest - sole Sul resto del Paese [MAPPE e DETTAGLI] : Si allentano le grinfie del maltempo sull’Italia, soprattutto settentrionale, dopo i pesanti rovesci e temporali di ieri. La circolazione si mantiene moderatamente instabile, occidentale, ma a mancare sono proprio le azioni cicloniche: medie curvature zonali del ramo secondario sub-polare occupano ancora la scena sul Mediterraneo, soprattutto centro-settentrionale e occidentale, favorendo correnti relativamente umide e mediamente fresche ...

Un Posto al Sole trame dal 9 al 12 settembre 2019 : Mia offesa dalle parole di Alex Sul suo conto : Le trame della soap napoletana per la seconda settimana di settembre rivelano che Alex riceverà finalmente la telefonata della madre, la ragazza di sfogherà senza sapere che Mia la sta ascoltando.

Assieme a PS5 potrebbe arrivare anche un'altra console Sony basata Sul cloud : La PlayStation 5 di Sony è attesa per il prossimo anno, e mentre se ne parla sempre di più domandandosi quanto sarà potente, oggi apprendiamo come la società nipponica abbia depositato il brevetto per un sistema di gioco dedicato proprio al cloud gaming.Sappiamo come Sony si sia approcciata relativamente tardi al gaming in streaming, e mentre Microsoft e la stessa Google con Stadia hanno mosso i proprio passi forti di un'infrastruttura molto ...

Decreto legge Sull’obsolescenza programmata : Samsung critica e ipotizza aumenti di prezzi : Interviene anche Samsung nella questione legata al disegno di legge 615, che punta a contrastare l’obsolescenza programmata. Il disegno, se venisse approvato nella sua forma attuale, aumenterebbe a 5 anni la garanzia di conformità per i prodotti di piccole dimensioni e a 10 anni quella per i dispositivi di grandi dimensioni. Va comunque fatta una […] L'articolo Decreto legge sull’obsolescenza programmata: Samsung critica e ...