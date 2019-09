Salvini e Meloni in allarme per “fughe” da FI | ma Berlusconi rassicura

Sondaggio Demos di Ilvo Diamanti : trionfo per Matteo Salvini e Giorgia Meloni - la loro alleanza è vincente : Quale coalizione se mai si tornasse alle urne potrebbe ottenere la maggioranza? Secondo il Sondaggio Demos illustrato da Ilvo Diamanti su La Repubblica, l'alleanza che più di tutte convince gli elettori è quella composta dalla Lega di Matteo Salvini e Fratelli d'Italia di Giorgia Meloni che arriva a

Silvio Berlusconi e Matteo Salvini - indiscrezione a sorpresa : "Incontro a pranzo" senza la Meloni : Incontro a Milano tra Silvio Berlusconi e Matteo Salvini. L'indiscrezione è dell'agenzia Adkronos, che parla di un faccia a faccia a pranzo tra i leader di Forza Italia e Lega. Prove di dialogo nel "nuovo" centrodestra, dunque, come auspicato lunedì scorso da piazza Montecitorio, dove Giorgia Meloni

La Vardera presenta ‘Il peggio di me’ : “Racconto i compromessi. Candidato di Salvini e Meloni? Non mi chiesero mai programmi per Palermo” : “Questo libro è uno spaccato di vita vera. Se nel film ho svelato il peggio di certa politica e il voto di scambio politico mafioso, qui invece è un racconto autobiografico, racconto i miei errori e compromessi, gli azzardi”. Così racconta Ismaele La Vardera, giornalista de Le Iene già noto per il suo film “Il Sindaco Italian Politcs for Dummies“, e ora autore de “Il peggio di me. La storia del Candidato ...

Meloni e Salvini in piazza a Roma contro i “poltronari” : “Elezioni - elezioni!” e “Ladri di sovranita’” : E' la piazza contro le poltrone. Le stesse che occupava la Lega governativa fino a un mese fa, e ora passate ai "poltronari dell'inciucio". Sono Giorgia Meloni e Matteo Salvini i nuovi 'barricaderi' che, insieme, protestano davanti Montecitorio contro il Conte bis nelle stesse ore in cui chiede la fiducia alla Camera. "Elezioni, elezioni!" e "Ladri di sovranita'", sono le parole d'ordine della piazza convocata da Fratelli d'Italia ma che ...

Berlusconi a Salvini e Meloni : un tavolo comune per il Centrodestra : Berlusconi a Salvini e Meloni: un tavolo comune per il Centrodestra."La coalizione di Centrodestra l'ho fondata io, è l'unica che può vincere

L'incubo di Silvio Berlusconi. "Due partiti comunisti al Governo" - critiche a Salvini e Meloni : Per Silvio Berlusconi la situazione politica è da incubo. Incontrando i gruppi parlamentari di Forza Italia, mentre Salvini e Meloni erano in piazza Montecitorio per protestare contro il Governo Conte bis, il Cav esprime la sua preoccupazione per la coalizione al Governo, ma anche per il comportamento degli alleati di centrodestra all’opposizione.“Il Paese corre un pericolo grave, più di quello del 1994. Prima avevamo ...

FdI e Lega con tricolori in piazza contro il governo. Meloni : lavoro per coalizione ampia - Salvini è leader del Carroccio : Al via a Roma a piazza Montecitorio la manifestazione indetta da Fratelli d'Italia durante il voto di fiducia alla Camera all'esecutivo giallo-rosso. Giorgia Meloni ha invitato a scendere in piazza solo con bandiere tricolori, esortando alla partecipazione "i cittadini che vogliono dire che questo governo è una vergogna, un inganno e una truffa ai danni degli italiani". Non solo "elettori del centrodestra, anche chi ha votato il Movimento 5 ...

Salvini e Meloni in piazza contro il governo. E su Twitter impazza l'hashtag #PapeeteInPiazza : Mentre Giuseppe Conte chiede la fiducia per il suo nuovo governo composto da ministri di MoVimento 5 Stelle, PD, Liberi e Uguali più il "tecnico" Luciana Lamorgese, Fratelli d'Italia e Lega, come promesso, manifestano fuori dalla Camera dei Deputati, in piazza Montecitorio, anche se non usano vessilli di partito, ma solo bandiere Tricolori, anche se fin dall'inizio della protesta si sono visti saluti romani.Si sa benissimo, comunque, che gli ...

Libero e Il Tempo in piazza con Giorgia Meloni e Matteo Salvini contro l'inciucio giallo-rosso : In piazza Montecitorio si scalda sulle note dell'Inno di Mameli la nutrita folla che già si è riunita sotto l'obelisco per la manifestazione indetta per le 10,30 da Giorgia Meloni di Fratelli d'Italia alla quale parteciperà anche Matteo Salvini con la Lega nel giorno della fiducia che la Camera vote

Presenti già 100 persone per manifestazione FDI : alle 12 intervento Meloni-Salvini : Roma – Ci sono gia’ poco piu’ di un centinaio di persone davanti Montecitorio per la manifestazione convocata da Fratelli d’Italia, e nella quale e’ confluita anche la Lega, nel giorno del primo voto di fiducia al governo Conte bis. Molti i tricolore al vento, accompagnati da alcuni striscioni critici contro l’esecutivo targato Pd-M5S. Dopo l’inno nazionale intonato in coro da parte dei manifestanti, ora ...

La piazza di Salvini e Meloni contro il Conte bis : Il nuovo governo rompe i ponti con il vecchio Madrid, 9 set - (Agenzia Nova) - Il nuovo governo italiano, formato dalla coalizione fra il Movimento 5 stelle antisistema e il progressista Partito democratico, si è prefissato l'obiettivo di riavvicinarsi all'Unione europea e rompere con la linea tracc

Ciacciarelli : Lunedì in piazza insieme a Salvini e Meloni : Roma – “Lunedi’ alle 10.30 saremo in piazza Montecitorio al fianco di Giorgia Meloni e Matteo Salvini per dire ‘no’ a questo governo di inciucio formatosi in barba alla volonta’ popolare. La posizione di “Cambiamo!” e’ chiara: alleanza di Centrodestra con Lega e Fratelli d’Italia, e chiara opposizione alla Sinistra. Parlo di sinistra proprio perche’ ormai non c’e Piu’ ...

Meloni va in piazza - Berlusconi no - Salvini punta su Pontida (e sul Copasir) : Lunedì con il governo giallorosso schierato a Montecitorio per il voto di fiducia, Fratelli d'Italia sarà in piazza. Alla manifestazione dovrebbe partecipare anche una delegazione della Lega, per sostenere la battaglia della Meloni contro l'esecutivo che lei ritiene rossoblu "perché non c'è solo la sinistra ma è connotato dalle consorterie europee". Ma il partito di via Bellerio ha in programma la sua manifestazione per ...