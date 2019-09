Reja | “Quest’anno ho una grande sensazione per il Napoli “ Poi scherza | “Calaiò ce l’ha

Fonte : forzazzurri

(Di giovedì 19 settembre 2019)sulEdy, ex allenatore delha rilasciato alcune dichiarazioni nel corso di Radio Goal, programma in onda sulle frequenze di Kiss Kiss. Queste le sue parole: “Forse Emanuele Calaiò (in collegamento sull’altra linea, ndr) ce l’ha con me perché non lo facevo giocare. In quel periodo arrivarono tanti calciatori importanti. In attacco avevo Sosa, Lavezzi, tutti ottimi attaccanti. –continua – Ilha fatto delle cose pazzesche in questi anni. La squadra è già forte, è difficile migliorarlo. Sono contento che sia arrivato Fernando Llorente. Lo spagnolo ha caratteristiche diverse dagli altri attaccanti” L’allenatore ha poi rivolto dei complimenti al presidente – “In questi anni Aurelio De Laurentiis non ha fallito un colpo. Il presidente fa sempre programmi pluriennali con ogni tecnico. Il ...

