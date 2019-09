Italia viva | Renzi | ‘dopo Leopolda mi rimetto in gioco per tornare a sognare’

Italia viva : Bellanova - ‘operazione di chiarezza - nessun timore per governo’ : Roma, 19 set. (AdnKronos) – Con la nascita di Italia viva “abbiamo fatto una operazione di chiarezza per dare fiducia a tante persone che non credono più in un partito diviso in accampamenti e caminetti. Basta guerre a chi è prossimo a te. Chi voleva derenzizzare i gruppi ora potrà concentrarsi sulle proposte politiche e valutare meglio quello che al governo abbiamo fatto noi riformisti”. Lo dice la ministra per le ...

Italia viva : Bonifazi - ‘con Renzi - boccata d’aria fresca rispetto a vecchie liturgie’ : Roma, 18 set. (AdnKronos) – “Italia Viva!!! Ho deciso di seguire Matteo Renzi in questo nuovo, coraggioso, ma soprattutto bellissimo progetto politico. Non lo faccio a cuor leggero. Grazie al Pd ho avuto il privilegio e l’onore di fare esperienze irripetibili: sono stato il Capogruppo al Consiglio comunale di Firenze e sono stato per oltre 5 anni il Tesoriere nazionale, oltreché deputato e senatore. Purtroppo, però, sono ...

**Italia viva : in 13 con Renzi al Senato - verso accordo con Psi su simbolo per gruppo** : Roma, 18 set. (AdnKronos) – Il gruppo di Italia Viva si farà anche al Senato. A quanto apprende l’Adnkronos, sarebbe vicino l’accordo con il Psi sul simbolo ‘Insieme’, grazie al quale, da regolamento del Senato, sarà consentito ai Renziani di formare un gruppo autonomo. E’ attesa per domani, a quanto riferiscono fonti parlamentari, l’ufficializzazione dell’intesa. Oggi intanto sono stati resi ...

Renzi - gruppi Italia viva annuncio a Camera e Senato martedì : Sarà probabilmente martedì 24 settembre la giorata dell'anuncio ufficiale dei gruppi Renziani Italia Viva, sia alla Camera che al Senato. I presidenti dei due rami del Parlamento, Elisabetta Casellati e Roberto Fico, dovrebbero rendere nota in Aula la lettera con la firma dei rispettivi parlamentari che dichiareranno di aderire all'iniziativa di Matteo Renzi. Alla Camera, secondo quanto si apprende, il gruppo può contare al momento su 24 ...

