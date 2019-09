Fukushima | assolti tre dirigenti Tepco per il disastro nucleare | “Nessuna negligenza”

Disastro nucleare di Fukushima - assolti tre dirigenti Tepco : “Non furono negligenti” : A processo dal 2017 erano accusati di non aver adottato le misure per contrastare lo tsunami, causando la morte di 44 persone

Fukushima - assolti 3 ex dirigenti Tepco : 9.00 La corte distrettuale di Tokyo ha giudicato non colpevoli tre dirigenti del gestore dell'impianto di Fukushima, la Tokyo Electric Power(Tepco),accusati di negligenza per non avere adottato misure adeguate a prevenire il disastro nucleare avvenuto a marzo 2011 nel Nordest del Giappone,in seguito alla scossa di magnitudo 9 e successivo tsunami. I tre -presidente e due vicepresidentierano accusati della morte di 44 persone, inclusi diversi ...

