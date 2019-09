Calabria | una dipendente comunale e un poliziotto si tolgono la vita

Reggio Calabria - bellissimo esemplare di tartaruga caretta-caretta arriva in spiaggia incagliato in una rete : salvata dagli operatori [FOTO] : Oggi, Domenica 15 Settembre 2019, intorno alle ore 17:00 una pattuglia della sezione di Melito di Porto Salvo (Reggio Calabria) dell’Associazione Guardie Ambientali d’Italia, guidata dal Responsabile Domenico Giuseppe Nucera e coadiuvata dal volontario Paolo Priolo, dopo una segnalazione telefonica di una cittadina che segnalava sulla spiaggia di località Arcina del Comune di San Lorenzo la presenza di una tartaruga carecca caretta ...

Incendi Calabria - a fuoco una collina nel Cosentino : in fumo diversi ettari di macchia mediterranea : Un vasto Incendio che si è sviluppato su una collina in territorio di San Lucido (Cosenza), lungo il tracciato della strada statale 107 Silana-Crotonese, sul versante tirrenico del Cosentino, ha provocato grandi disagi. Le fiamme hanno distrutto diversi ettari di macchia mediterranea e provocato un denso fumo che ha ostacolato la circolazione con grandi rallentamenti. Sul posto hanno operato a lungo gli operai di Calabria Verde e del Consorzio ...

Terremoto in Calabria - paura a Cosenza e Rende per una scossa sulla Catena Costiera [MAPPE e DETTAGLI] : Una scossa di Terremoto è stata avvertita pochi minuti fa in Calabria. La scossa ha fatto “ballare” decine di migliaia di persone alle 16:11, in provincia di Cosenza. La scossa è stata di magnitudo 3.4, ma si è verificata a 31.6km di profondità ed è quindi stata avvertita distintamente fino a grandi distanze scuotendo il suolo di tutta la Valle del Crati in modo particolarmente significativo. Grande paura a Cosenza, Rende, Mendicino, ...

Reggio Calabria - indagati per assenteismo 30 dipendenti di una clinica : Marco Della Corte I 30 indagati, dipendenti della Casa di cura di Scilla, avrebbero falsificato continuamente i brogliacci cartacei che riportavano i turni di servizio Trenta dipendenti pubblici operanti presso la Casa di cura di Scilla, già nota come Ospedale Scillesi d'America e corrispondenti a due terzi totale dello staff della struttura sanitaria, sono stati raggiunti da un avviso di conclusione delle indagini, in quanto ...

Reggio Calabria - fermata una banda di pusher : usavano un bimbo di 8 anni : Numerose persone sono state arrestate e accusate a vario titolo di associazione per delinquere finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti

Calabria - tragico schianto fra due auto : un anziano morto e una donna ferita : Un drammatico incidente stradale si è verificato nella giornata di oggi 1° settembre in Calabria e ha causato il decesso di un uomo e il ferimento di una donna. A rimanere coinvolte nello scontro sono state due autovetture, anche se la dinamica del sinistro risulta essere ancora poco chiara. La vittima è stata soccorsa dal personale sanitario del 118 ed era stata trasportata in ospedale, ma le ferite riportate sono risultate essere troppo gravi ...

Riapre la caccia - l’appello del Wwf Calabria : “Fauna in pericolo” : Riapre la caccia e il Wwf Calabria lancia un appello, “la fauna è in pericolo, occorre tutelarla”. Di seguito il comunicato stampa delle O.A. del WWF in Calabria: “Se fosse possibile, la Legge 157 del 1992 sulla “Tutela della fauna selvatica e la disciplina dell’esercizio venatorio” in Calabria dovrebbe essere ribattezzata “legge per la tutela della caccia a discapito della fauna selvatica”. Finché dura. Non che in passato ...

Addormentato su materassino in mare - forse una bufala : trovato in Calabria - non in Sicilia : Il titolo l’avrete letto tutti in questi giorni: “Si addormenta sul materassino in Calabria, ritrovato in Sicilia”. Infatti i media hanno riservato molto spazio alla storia di Luigi Vazzana, giovane di 28 anni che nel pomeriggio di sabato 17 agosto si è appisolato in mare mentre era sul suo materassino davanti alla spiaggia di Scilla, sulla costiera calabrese dello Stretto di Messina, per poi essere recuperato dai soccorritori dopo nove ore, a ...

A Corigliano Rossano - in Calabria - cinque persone sono state arrestate per una violenza sessuale di gruppo che si sarebbe protratta per 10 anni : A Corigliano Rossano, in Calabria, cinque persone sono state arrestate e portate in carcere per una violenza sessuale di gruppo che si sarebbe protratta per dieci anni. Gli arresti sono stati eseguiti dalla polizia di Cosenza a seguito di un’ordinanza di

Tragico incidente in Calabria : muore uomo 49enne - ferita una famiglia : Pochi minuti fa un grave incidente stradale si è verificato in Calabria e ha causato il decesso di un uomo di 49 anni. Sempre nello stesso scontro un'intera famiglia è rimasta ferita ed è stata soccorsa e trasportata in ospedale. Al momento le notizie che ci giungono sono molto frammentarie, la causa del sinistro sarebbe attribuibile ad un sorpasso azzardato, ma nelle prossime ore di dovrebbero sicuramente avere maggiori informazioni. Il ...

Tragedia in Calabria - uomo trovato senza vita in una campagna : Poche ore fa in Calabria un uomo è stato trovato privo di vita in una campagna. Al momento non è chiara la dinamica di quello che è accaduto e gli inquirenti stanno cercando di stabilire le cause del decesso. Il personale medico del 118 giunto sul luogo del ritrovamento, non ha potuto fare nulla per poterlo rianimare. Le forze dell’ordine stanno cercando di ricostruire la dinamica e capire quello che è accaduto. Sempre nella giornata di oggi in ...

Terremoto in Calabria - paura a Rende e Cosenza per una scossa nella Valle del Crati : 4° grado Mercalli [MAPPE e DATI] : Pomeriggio di paura oggi a Cosenza e Rende, in una delle zone più densamente abitate della Calabria, dove alle 16:05 s’è verificato un Terremoto di magnitudo 2.6 a 9.6km di profondità, in una giornata caldissima per lo scirocco (la temperatura massima ha raggiunto i +37°C in varie località della Valle del Crati). La scossa, apparentemente lieve, ha avuto un risentimento sismico importante, misurati dall’INGV nel 4° grado Mercalli ...

Rarissimo ritrovamento nel mare di Reggio Calabria : una specie tropicale aliena nel mar Jonio - “prepariamoci a nuovi pericoli” [FOTO] : Costa Jonica della Provincia di Reggio Calabria, Comune di Melito di Porto Salvo, spiaggia di Annà. Adulti e bambini si affollano intorno a un oggetto misterioso. A prima vista si direbbe un giocattolo di gomma, simile a una tartaruga mal riuscita. A ben guardare, invece, lo si scorge muoversi (e sbavare). È quindi un essere vivente, appena “pescato” nei fondali antistanti. Qualcuno lo guarda con diffidenza, i temerari lo toccano chiedendosi ...

Tragedia in Calabria - 19enne trovato senza vita in una pineta : Nella mattinata di oggi in Calabria si è consumata una terribile Tragedia. Un giovane ragazzo di soli 19 anni è stato infatti rinvenuto privo di vita in una pineta. Al momento le notizie che giungono dal luogo sono molto frammentarie, ma sembrerebbe che il giovane si sia tolto la vita, per cause ancora tutte da stabilire. Il personale medico del 118 intervenuto sul posto ne ha potuto constatare solo il decesso. I carabinieri stanno effettuando i ...